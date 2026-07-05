Một cổ đông đặc biệt nhận hàng nghìn tỷ tiền mặt từ Vinamilk, Sabeco

SCIC đã nhận về hơn 8.100 tỷ đồng cổ tức năm 2025 từ 42 doanh nghiệp, trong đó riêng Vinamilk, Sabeco và FPT Telecom đóng góp khoảng 6.270 tỷ.

SCIC đã nhận hơn 8.000 tỷ đồng cổ tức từ 42 doanh nghiệp năm ngoái. Ảnh: SCIC.

Theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thu về hơn 8.100 tỷ đồng tiền cổ tức từ các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. Nguồn thu cổ tức hàng năm được xem như một trong những trụ cột mang lại dòng tiền cho đơn vị đại diện vốn Nhà nước.

Cụ thể, trong năm 2025, các doanh nghiệp có vốn góp của SCIC đã chi trả tổng cộng 8.131 tỷ đồng cổ tức cho tổ chức này. Danh sách bao gồm 42 doanh nghiệp, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, viễn thông, dược phẩm, vật liệu, bảo hiểm... với nhiều tên tuổi lớn như Vinamilk (VNM), Sabeco (SAB), FPT Telecom (FOX), Dược Hậu Giang (DHG), Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Traphaco (TRA) và Bảo Minh (BMI).

Trong số các khoản thu này, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" lớn nhất của SCIC khi mang về hơn 3.649 tỷ đồng cổ tức. Khoản tiền này chiếm gần 45% tổng số cổ tức SCIC nhận được trong năm 2025.

Theo Báo cáo thường niên 2025, đến cuối năm, Vinamilk có 70.698 cổ đông, trong đó SCIC tiếp tục là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 36% vốn điều lệ. Xếp sau là F&N Dairy Investments Pte. Ltd. với tỷ lệ sở hữu 22,29%, cùng bên liên quan là F&NBev Manufacturing Pte. Ltd. nắm 2,7%. Platinum Victory Pte. Ltd. hiện là cổ đông lớn thứ 3 với tỷ lệ sở hữu 6,02%.

Đứng thứ hai về giá trị cổ tức chi trả cho SCIC năm ngoái là Sabeco với hơn 1.385 tỷ đồng . Hiện nay, Công ty TNHH Vietnam Beverage (thuộc ThaiBev) là cổ đông chi phối của Sabeco khi nắm giữ 53,59% vốn điều lệ, trong khi SCIC là cổ đông lớn thứ hai, đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 36% vốn doanh nghiệp.

3 DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP CỔ TỨC LỚN NHẤT CHO SCIC Số liệu năm 2025. Nhãn Vinamilk Sabeco FPT Telecom Khác Tỷ trọng cổ tức % 45 17 15 23

Xếp thứ 3 là CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) với khoản cổ tức hơn 1.235 tỷ đồng . Tuy nhiên, đây cũng là doanh nghiệp vừa trải qua bước ngoặt lớn về cơ cấu sở hữu vốn Nhà nước. Cụ thể, ngày 11/11/2025, SCIC đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương đương 50,17% vốn điều lệ doanh nghiệp sang Bộ Công an.

Sau khi hoàn tất chuyển giao, Bộ Công an trở thành đơn vị đại diện phần vốn Nhà nước và cũng là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom với tỷ lệ sở hữu trên 50%. Tập đoàn FPT hiện nắm giữ 45,66% vốn điều lệ, trong khi phần còn lại, chưa đến 5%, thuộc về các cổ đông khác.

Diễn biến này đồng nghĩa khoản cổ tức hơn 1.235 tỷ đồng ghi nhận trong báo cáo năm 2025 là một trong những khoản cổ tức lớn cuối cùng SCIC nhận được từ FPT Telecom trước khi hoàn tất việc bàn giao quyền đại diện vốn Nhà nước.

Như vậy, chỉ riêng 3 doanh nghiệp gồm Vinamilk, Sabeco và FPT Telecom đã mang về cho SCIC khoảng 6.270 tỷ đồng cổ tức, tương đương hơn 77% tổng giá trị cổ tức mà doanh nghiệp này thu được trong năm 2025.

Ngoài những cái tên dẫn đầu, nhiều khoản đầu tư khác cũng đóng góp đáng kể vào dòng tiền cổ tức của SCIC. Điển hình, Tổng công ty Sông Đà đã chi trả gần 449 tỷ; CTCP Dược Hậu Giang chi hơn 339 tỷ; Tổng công ty Dược Việt Nam trả hơn 154 tỷ; CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trả hơn 145 tỷ; trong khi CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong chia về cho SCIC hơn 132 tỷ đồng cổ tức.

Đây là khoản cổ tức SCIC nhận được với tư cách cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vẫn thực hiện phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ sở hữu cho toàn bộ cổ đông, trong đó SCIC là cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành nên được hưởng nguồn cổ tức tương ứng với tỷ lệ nắm giữ.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho thấy doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC năm ngoái đạt hơn 13.719 tỷ đồng , tăng khoảng 37% so với năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 12.714 tỷ đồng , tăng 3%.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt hơn 72.474 tỷ đồng , tăng gần 10% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 66.815 tỷ, trong khi nợ phải trả giảm xuống còn hơn 5.658 tỷ đồng .