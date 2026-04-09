Việt Nam cần tăng trưởng 10,5% các quý còn lại để đạt mục tiêu cả năm

GDP quý I tăng thấp hơn kỳ vọng đề ra, lãnh đạo Cục Thống kê cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, các quý còn lại phải tăng trưởng trên 10,5%.

Tăng trưởng GDP quý I/2026 của Việt Nam đạt 7,83%. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 9/4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026. Tại đây, Phó cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Đỗ Thị Ngọc cho biết GDP quý I/2026 tăng 7,83% là mức tăng thấp hơn kỳ vọng đề ra.

Tuy vậy, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông gây áp lực lớn, mức tăng trưởng này vẫn được đánh giá là kết quả tích cực, phản ánh nỗ lực của các ngành, các cấp và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ tăng trưởng.

Về kịch bản cả năm, bà Ngọc cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 tiếp tục được giữ nguyên. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch, các quý còn lại cần đạt tốc độ tăng trưởng cao, khoảng trên 10,5% theo kịch bản cập nhật.

Theo đó, Cục Thống kê xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng quý còn lại. Với quý II dự kiến GDP tăng 10,5%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản (I) tăng 3,8%, khu vực công nghiệp - xây dựng (II) tăng 12,6% và khu vực dịch vụ (III) tăng 10,5%.

Sang quý III, GDP ước tăng khoảng 10,6%, với khu vực I tăng 4,2%, khu vực II tăng 13% và khu vực III tăng 10,4%. Đến quý IV/2026, GDP dự kiến tăng khoảng 10,74%, trong đó khu vực I tăng 4,4%, khu vực II tăng 12,8% và khu vực III tăng 10,7%.

Lãnh đạo Cục Thống kê nhấn mạnh các kịch bản này đặt ra yêu cầu rất cao đối với khu vực công nghiệp và dịch vụ, hai động lực chính của tăng trưởng trong các quý cuối năm.

Liên quan đến tăng trưởng GDP, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng vừa điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, cao hơn mức 6,1% đưa ra hồi tháng 10/2025.

Cụ thể, trong Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương vừa công bố, WB nhận định cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, cùng với bất ổn chính sách toàn cầu và những khó khăn nội tại của từng nền kinh tế sẽ khiến tăng trưởng khu vực suy giảm.

Đối với Việt Nam, tăng trưởng được dự báo ở mức 6,3% trong năm 2026, trước khi phục hồi lên 7,6% vào năm 2027.

Ngoài WB, trước đó Ngân hàng UOB (Singapore) cũng có báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam trong đó nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 7,5%; tương đương tăng 0,5% so với mức 7% của dự báo trước đó.