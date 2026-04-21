Thủ tướng: Ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh chắc chắn tăng

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định việc sửa đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN, GTGT với hộ, cá nhân kinh doanh chắc chắn theo xu hướng tăng, dự kiến là khoảng 1 tỷ đồng/năm, tức gấp đôi hiện tại.

Chiều 21/4, tại phiên họp tổ của Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có chia sẻ về định hướng sửa đổi các luật thuế đang được Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Trong đó, Thủ tướng đã làm rõ định hướng sửa đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hộ, cá nhân kinh doanh, cũng như việc sửa đổi quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Hộ, cá nhân kinh doanh thu trên 1 tỷ/năm mới phải nộp thuế

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chỉ mới được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025. Tương tự, Luật Thuế giá trị gia tăng 2025 cũng được thông qua ngày 11/12/2025, đều là những quy định hoàn toàn mới, nhất là về ngưỡng thu nhập chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, ở mức 500 triệu đồng/năm (trước đó là 100 triệu đồng/năm).

Tuy nhiên, đến nay, tác động từ giá xăng dầu cũng như những biến động thị trường đã ảnh hưởng lớn đến các đối tượng này. Do đó, lãnh đạo Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính lập tức nghiên cứu phương án sửa đổi để báo cáo Quốc hội, xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội cho phép điều chỉnh ngay trong kỳ họp này.

Về ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, Thủ tướng khẳng định ngưỡng doanh thu này chắc chắn phải tăng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ là 1 tỷ đồng /năm trở lên, tức tăng gấp đôi so với hiện tại.

Điều này đồng nghĩa hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ/năm mới phải nộp thuế

Đồng thời, để tạo công bằng giữa hộ, cá nhân kinh doanh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh lên doanh nghiệp, ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng dự kiến tăng lên 1 tỷ đồng /năm.

“Các biện pháp chính sách áp dụng khẩn trương kịp thời này sẽ rất hữu ích và hiệu quả cho hộ, cá nhân kinh doanh cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Công khai tiến độ xây dựng chính sách của các bộ, ngành

Cũng tại phiên họp tổ chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ mới đã có một thay đổi quan trọng trong quy chế làm việc, đó là khi trình các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết trước Quốc hội, đều phải có đầy đủ dự thảo các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, nếu dự án luật mới có nghị định đi kèm thì phải có dự thảo nghị định. Tương tự, có thông tư đi kèm thì phải có dự thảo thông tư. Thủ tướng lý giải khi đã thiết kế chính sách pháp luật, pháp lệnh và nghị quyết thì bắt buộc phải có quy định hướng dẫn cụ thể, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Ngay với dự thảo luật sửa đổi 4 luật về thuế kể trên, dù thời gian gấp gáp, các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ đi kèm, để khi Quốc hội thông qua luật, Bộ sẽ trình ngay Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn kịp thời hiệu lực với luật mới.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết yêu cầu này là để khắc phục thực tế hiện nay một số luật đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng cho biết từ nay, tiến độ xây dựng pháp luật của các cơ quan, bộ ngành trực thuộc Chính phủ sẽ phải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để các Bộ trưởng, Trưởng ngành biết được trong lĩnh vực phụ trách đang có nội dung nào về xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật bị chậm tiến độ.

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn quy định pháp luật.