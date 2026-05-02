Thủ tướng: Nhật Bản hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhật Bản cam kết hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia, đặt mục tiêu đưa thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào 2030.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Sáng 2/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc gặp gỡ với báo chí. Tại đây, hai thủ tướng đã công bố những định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là cam kết đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ vận hành các dự án trọng điểm.

Cụ thể, hai bên nhất trí sớm triển khai các dự án thuộc Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA). Đây là sáng kiến do Thủ tướng Takaichi Sanae khởi xướng trong khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC).

Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh đây chính là dự án tiên phong theo Sáng kiến POWERR ASIA.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, hai thủ tướng cũng thống nhất các biện pháp kinh tế mạnh mẽ nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư và dòng chảy thương mại giữa hai nước.

Về đầu tư, hai nước phấn đấu đưa vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt mức 5 tỷ USD /năm; khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Nhật Bản, cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của chính phủ Nhật Bản.

Về thương mại, đặt mục tiêu kim ngạch song phương sớm đạt mốc 60 tỷ USD vào năm 2030. Trước mắt, hai nước sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản, cụ thể là bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản. Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam và Nhật Bản quyết tâm cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực "mũi nhọn" như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (AI), bán dẫn và công nghệ vũ trụ. Ưu tiên hàng đầu sẽ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung. Dự kiến, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ sẽ họp vào năm 2026 và sớm tổ chức các sự kiện trao đổi công - tư về công nghệ cao để kết nối doanh nghiệp hai nước.

Năm 2025, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhận Bản ghi nhận cột mốc kỷ lục. Lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch thương mại song phương vượt ngưỡng 50 tỷ USD .

Trong lĩnh vực đầu tư, dòng vốn từ Nhật Bản chảy vào Việt Nam tăng thêm gần 4 tỷ USD với gần 300 dự án mới được cấp phép, tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực tương lai như bán dẫn, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, hợp tác ODA cũng chứng kiến bước nhảy vọt khi tăng thêm hơn 600 triệu USD , giúp Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất, đồng thời là đối tác số một về hợp tác lao động của Việt Nam.