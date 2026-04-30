Chủ tịch FPT được Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được trao tặng huân chương danh giá từ chính phủ Nhật Bản, dựa trên những cống hiến của ông trong việc phát triển mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ngày 29/4, chính phủ Nhật Bản đã công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, nhằm ghi nhận đóng góp của ông trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số giữa hai quốc gia.

FPT đã xây dựng sự hiện diện sâu rộng tại Nhật Bản và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại thị trường này. Hiện, tập đoàn có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách giúp cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng tại đây.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng tham gia các cơ chế hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Điều này góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Trước đó vào năm 2013, ông được Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) trao giải thưởng Nikkei Asian vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình tốt nghiệp Khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov) năm 1979, bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 1982 và được phong học hàm Phó giáo sư năm 1991. Ngày 13/9/1988, ông cùng 12 nhà khoa học sáng lập công ty FPT, tiền thân của tập đoàn FPT hiện nay.

Việc công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc lần này của chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Takaichi Sanae sắp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Chuyến đi được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển hơn nữa, với trọng tâm là các trụ cột hợp tác chính như đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, bán dẫn, an ninh năng lượng, cơ sở hạ tầng chiến lược, ngoại giao, an ninh...

Đợt này, chính phủ Nhật Bản cũng trao tặng Huân chương Thụy Bảo cho GS.TS Furuta Motoo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Giáo sư danh dự Đại học Tokyo; đồng thời trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông Nghiêm Việt Hương, nguyên Trưởng Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà, nguyên Trưởng Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại thương.

Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản đã xác lập tuyên bố chung Đối tác chiến lược toàn diện, xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng công nghệ là trụ cột hợp tác trọng tâm. Trước đó, cả hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973.

Tại Việt Nam, nhiều cá nhân tiêu biểu cũng đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (truy tặng), nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng một số lãnh đạo cấp cao khác trong lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và khoa học kỹ thuật.