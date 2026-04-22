Ông chủ Thiên Long lần đầu nói về thương vụ với đối tác Nhật Bản

Ông Cô Gia Thọ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp ít nhất trong 3 năm tới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 22/4, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long Cô Gia Thọ đã lần đầu lên tiếng về thương vụ bán doanh nghiệp cho đối tác Nhật Bản Kokuyo.

Theo ông Thọ, Tập đoàn Kokuyo không phải là đối tác mới mà đã có nhiều năm hợp tác với Thiên Long trong mảng sản xuất theo đơn đặt hàng (ODM). Trong quá trình làm việc, hai bên cho thấy sự bổ trợ lẫn nhau rõ rệt.

Chủ tịch Thiên Long cũng nhấn mạnh yếu tố “tương thích” trong hợp tác. Kokuyo là doanh nghiệp hơn 100 năm tuổi, có kinh nghiệm phát triển tại nhiều thị trường, đặc biệt là Đông Nam Á, đồng thời có chiến lược duy trì thương hiệu địa phương khi đầu tư.

Điều này được xem là phù hợp với định hướng của Thiên Long trong việc vừa mở rộng quốc tế, vừa giữ bản sắc thương hiệu nội địa.

Lý giải sâu hơn về quyết định chuyển giao cổ phần, ông Cô Gia Thọ cho rằng đây là bước đi mang tính chiến lược dài hạn.

“Sau 45 năm, Thiên Long đã làm được nhiều việc. Nhưng nếu muốn phát triển nhanh, mạnh và bền hơn, chúng ta cần năng lực tốt hơn”, ông nói.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác với Kokuyo là một phần trong chiến lược “glocalization”, vừa toàn cầu hóa, vừa thích ứng địa phương nhằm đưa Thiên Long ra thị trường quốc tế.

Ông cũng chỉ ra rằng thị trường nước ngoài đòi hỏi cao hơn, từ chất lượng đến danh mục sản phẩm. Trong khi đó, Thiên Long vẫn cần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm ngoài bút viết để đáp ứng nhu cầu này.

Ở góc độ tài chính, Chủ tịch Thiên Long cho biết Kokuyo là doanh nghiệp niêm yết nên hiểu rõ vai trò của cổ đông. Do đó, chính sách cổ tức của Thiên Long được kỳ vọng không thay đổi, thậm chí có thể cải thiện nếu hợp tác mang lại tăng trưởng bền vững.

Về nhân sự cấp cao sau khi chuyển giao cổ phần, ông Cô Gia Thọ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.

“Thiên Long là đứa con tinh thần của tôi. Trong ít nhất 3 năm tới, tôi có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư mới để phát triển công ty tốt nhất”, ông nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về việc tham gia HĐQT Công ty Văn hóa Phương Nam có thể ảnh hưởng đến vai trò tại Thiên Long, ông Thọ cho biết mọi vị trí đều do cổ đông bầu chọn và ông có trách nhiệm giữ niềm tin này. Theo ông, nếu tham gia Phương Nam, hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau trong hệ sinh thái, đặc biệt ở mảng phân phối và bán lẻ.

Liên quan đến cấu trúc giao dịch, Tổng giám đốc Trần Phương Nga cho biết thương vụ hiện vẫn trong giai đoạn công bố thông tin và xin cấp phép, nên chưa thể tiết lộ chi tiết.

Năm nay, Thiên Long Group lên kế hoạch có doanh thu 4.400 tỷ đồng , tăng hơn 5% so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế dự báo giảm nhẹ hơn 1% về 440 tỷ đồng do phải đầu tư cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn và áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào.