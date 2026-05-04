Phó thủ tướng yêu cầu đưa lãi vay về thấp nhất có thể

  • Thứ hai, 4/5/2026 21:21 (GMT+7)
Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu NHNN bảo đảm mức lãi suất cho vay thấp nhất có thể, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo NHNN, bình quân lãi suất tiền gửi hiện khoảng 6%/năm, trong khi lãi suất cho vay phát sinh mới ở mức 8,38%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết thời gian qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động điều hành để giữ mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý. Sau một số biến động, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ đã yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất kịp thời.

"Bình quân lãi suất tiền gửi hiện khoảng 6%/năm, tăng khoảng 0,77% so với đầu năm. Lãi suất cho vay phát sinh mới ở mức khoảng 8,38%/năm, tăng khoảng 0,3% nhưng giảm 0,44% so với các năm trước. Như vậy có thể thấy xu hướng chung là giảm và có sự chia sẻ giữa ngân hàng với doanh nghiệp", Thống đốc NHNN nói.

Ông phân tích trong điều kiện lãi suất đồng Việt Nam thấp, người dân và doanh nghiệp có xu hướng nắm giữ USD nhiều hơn, gây áp lực lên tỷ giá. Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy tín hiệu tích cực. Cán cân ngoại tệ đang tốt lên. Tỷ giá được điều hành linh hoạt, giao dịch quanh mức 23.449 đồng/USD, tăng nhẹ 0,22% so với đầu năm.

Mặt khác, Thống đốc cho biết NHNN cũng tham gia hỗ trợ các chính sách tài khóa, đặc biệt là việc hoàn trả phần lãi suất đã được các ngân hàng thương mại ứng trước để hỗ trợ nền kinh tế.

"Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến và điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp", Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác điều hành, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thẳng thắn cho rằng trong thời gian tới cần có những giải pháp "hiệu quả hơn và thực chất hơn", đặc biệt là đối với lãi suất cho vay bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và nền kinh tế.

"Chúng ta phải bảo đảm làm sao mức lãi suất cho vay thấp nhất có thể, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nền kinh tế", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Theo Phó thủ tướng, việc duy trì lãi suất huy động ở mức hợp lý là cần thiết để tránh dòng tiền chuyển sang nắm giữ USD. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là giảm lãi suất đầu ra; các ngân hàng thương mại phải chia sẻ nhiều hơn; NHNN cần hỗ trợ nhiều hơn để kéo chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay xuống, từ đó giảm lãi suất cho vay.

Hồng Nhung

