Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng BCĐ Trung ương về hoàn thiện thể chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, ngày 13/5.

Quyết định số 192 nêu rõ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Theo Quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo).

3 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó trưởng ban Thường trực), Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ủy viên Thường trực); Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Bộ Chính trị quy định Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng ký Quy định số 193 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Quy định nêu Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chủ trương, đường lối, định hướng lớn về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Ban Chỉ đạo sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị quy định rõ 6 chức năng của Ban Chỉ đạo.

Một là tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng lớn, có tính chất chiến lược về cơ chế, chính sách, giải pháp hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Hai là chỉ đạo giải quyết những vấn đề chiến lược, những vấn đề liên ngành, những điểm nghẽn lớn cần sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Ba là chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Bốn là chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Năm là chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về công tác hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật làm phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc.

Sáu là tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Quy định số 193 cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Về nguyên tắc làm việc, Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình công tác hằng năm, họp định kỳ 6 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Ban Chỉ đạo xin ý kiến Ban Chỉ đạo bằng văn bản.

Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định các nội dung công tác trọng tâm, chương trình công tác và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo được thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để thực hiện.

Khi cần thiết, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc hoặc hội nghị chuyên đề về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật với các ban đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Quy định số 193 có hiệu lực kể từ ngày 3/6. Quy định này thay thế Quy định số 297 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Quy định số 209 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.