Cháy Bệnh viện Liên Chiểu

Ngày 3/5, lãnh đạo Bệnh viện Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) xác nhận lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đám cháy xảy ra trong khuôn viên bệnh viện xảy ra chiều cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30, tại một phòng ở tầng 1 của tòa nhà 9 tầng thuộc công trình bệnh viện đang trong quá trình xây dựng bất ngờ xảy ra cháy. Cột khói bốc lên cuồn cuộn khiến những người dân xung quanh và người đi đường tá hỏa.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi nhận được thông báo vụ cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra ở tầng 1 nên lực lượng chức năng dễ dàng tiếp cận.

Khu vực tầng một nơi xảy ra vụ hỏa hoạn cháy đen.

Đám cháy hiện đã được khống chế hoàn toàn. Khu vực tầng 1 của bệnh viện bị ám khói đen. Được biết, khu vực xảy ra cháy thuộc khu vực dự án mở rộng bệnh viện, chưa được bàn giao, hiện vẫn do đơn vị thi công quản lý.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Liên Chiểu, hiện, bệnh viện đã liên hệ với ban quản lý, đơn vị thi công để phối hợp xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.