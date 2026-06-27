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Xã hội

Va chạm ôtô tải đậu ven đường, hai vợ chồng bị xe container cán tử vong

  • Thứ bảy, 27/6/2026 05:50 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Lưu thông trên Quốc lộ 1A qua phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau), hai vợ chồng đi xe máy va chạm ôtô tải đậu ven đường, ngã ra đường, bị xe container chạy cùng chiều phía sau cán qua.

Hai vợ chồng quê Cà Mau bị xe container cán tử vong.

UBND phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau) cho biết, tai nạn xảy ra chiều 26/6, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã.

Thời điểm này, ông Đ.V.U (51 tuổi) lái xe máy chở vợ là bà N.T.C.L (51 tuổi, ngụ phường Láng Tròn) lưu thông hướng Cà Mau đi Cần Thơ, bất ngờ xe máy đụng phải ôtô tải đậu sát lề đường.

Cú va chạm làm xe và người ngã xuống lòng đường. Cùng lúc, xe container đang đi cùng chiều phía sau cán qua người cả 2 vợ chồng ông U.

Vụ tai nạn khiến bà L tử vong tại chỗ, còn ông U tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe container chưa xác định được biển số, người điều khiển. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

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https://tienphong.vn/dung-phai-o-to-tai-dau-ven-duong-hai-vo-chong-bi-xe-container-can-tu-vong-post1854774.tpo

Theo Tân Lộc/Tiền Phong

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