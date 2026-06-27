Va chạm ôtô tải đậu ven đường, hai vợ chồng bị xe container cán tử vong

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Hai vợ chồng quê Cà Mau bị xe container cán tử vong.
UBND phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau) cho biết, tai nạn xảy ra chiều 26/6, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã.
Thời điểm này, ông Đ.V.U (51 tuổi) lái xe máy chở vợ là bà N.T.C.L (51 tuổi, ngụ phường Láng Tròn) lưu thông hướng Cà Mau đi Cần Thơ, bất ngờ xe máy đụng phải ôtô tải đậu sát lề đường.
Cú va chạm làm xe và người ngã xuống lòng đường. Cùng lúc, xe container đang đi cùng chiều phía sau cán qua người cả 2 vợ chồng ông U.
Vụ tai nạn khiến bà L tử vong tại chỗ, còn ông U tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Chiếc xe container chưa xác định được biển số, người điều khiển. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.