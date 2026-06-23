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Xã hội

Hai nam sinh mất tích khi tắm trên sông Lam

  • Thứ ba, 23/6/2026 05:05 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Trong lúc tắm trên sông Lam, 2 nam sinh 17 tuổi ở xã Tràng Sơn (Nghệ An) không may bị đuối nước và mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nam sinh đuối nước, mất tích trên sông Lam.

Tối 22/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm hai nam thanh niên mất tích nghi do bị đuối nước trên sông Lam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, 4 nam thanh niên rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Lam thuộc xóm Tràng Sơn 6, xã Lương Sơn. Trong lúc tắm, hai nam sinh là N.V.T và T.V.Đ (đều 17 tuổi, trú xã Tràng Sơn) không may bị đuối nước, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do trời tối, công việc này gặp nhiều khó khăn. Đến khuya, các lực lượng vẫn nỗ lực rà soát khu vực xảy ra sự việc với hy vọng sớm tìm thấy hai người mất tích.

Cách nay không lâu, tại tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người thiệt mạng là N.Q.V (19 tuổi) và N.M.Q (15 tuổi), cùng tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa.

Khoảng 15h ngày 19/6, chính quyền địa phương nhận tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại một hố sâu trên suối Đắk Nông, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố 6 Nghĩa Tân (phường Nam Gia Nghĩa) và tổ dân phố 1 (phường Đông Gia Nghĩa).

Lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, nhưng do nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy và đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ.

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https://vtcnews.vn/tim-kiem-2-nam-sinh-mat-tich-khi-tam-tren-song-lam-ar1025020.html

Theo Trần Lộc/VTC News

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