Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 11h ngày 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể 2 bố con trong số 3 nạn nhân bị đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai.

Khu vực tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân nước sâu và dòng chảy phức tạp. Ảnh: Chính Thành/VOV.

Hai nạn nhân đuối nước là bố và con trai được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy là ông Đoàn Mạnh Tài (36 tuổi) và cháu Đoàn Mạnh Nguyên (15 tuổi).

Vị trí tìm thấy thi thể 2 bố con bị đuối nước cách điểm gặp nạn cầu Đạ Dâng 1 khoảng 200 m về phía hồ Thủy điện Đồng Nai, thuộc xã Đinh Trang Thượng.

Hiện, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương mở rộng khu vực tìm kiếm mong sớm tìm thấy nạn nhân còn lại là cháu Đoàn Văn Kim Phát (13 tuổi).

Trước đó, chiều 18/6, nhóm 4 người, trong đó có anh Đoàn Mạnh Tài, đưa con trai là Đoàn Mạnh Nguyên và cháu ruột Đoàn Văn Kim Phát đến tắm tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng.

Trong lúc tắm, vụ đuối nước xảy ra. Phát hiện sự việc, người dân địa phương cứu được 1 người.