Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng

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Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: VOV.
Khoảng 16h30 ngày 17/6, tổ tìm kiếm trên cano của Đồn Biên phòng Tân Thành phát hiện thi thể nạn nhân mắc vào bè nuôi cá của ngư dân thuộc vùng biển thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ).
Vị trí này cách bờ biển khu du lịch Thế Giới Xanh khoảng 300 m, cách địa điểm nạn nhân mất tích khoảng 1 km.
Trước đó, khoảng 18h ngày 15/6, em T.H.T (15 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng bạn xuống tắm biển tại bãi biển của khu du lịch Edensi Resort thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.
Trong lúc tắm biển, em T không may bị sóng biển cuốn trôi và mất tích.
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