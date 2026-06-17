Tiếp tục tìm kiếm du khách bị sóng biển cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến sáng 17/6, lực lượng chức năng chưa tìm thấy du khách mất tích khi tắm biển tại khu vực Kê Gà, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hiện, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Ảnh: VOV.

Trước đó, khoảng 18h ngày 15/6, em T.H.T (15 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng bạn xuống tắm biển tại bãi biển của khu du lịch Edensi Resort thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trong lúc tắm biển, em T không may bị sóng biển cuốn trôi và mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Thành huy động lực lượng xuống hiện trường, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Tân Thành cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Các phương tiện và lực lượng được huy động thêm để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: VOV.

Lực lượng tham gia tìm kiếm đã triển khai nhiều biện pháp rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và vùng biển lân cận. Nhưng đến sáng 17/6, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai. Các đơn vị chức năng đang huy động thêm phương tiện và nhân lực mở rộng phạm vi tìm kiếm.