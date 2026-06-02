Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 trên sông

Liên quan vụ mất tích khi tắm sông cùng bạn tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh 17 tuổi cách hiện trường gặp nạn khoảng 1 km.

Thi thể nam sinh được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn khoảng 1 km. Ảnh: Tiền Phong.

Sáng 2/6, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em P.S.T (sinh năm 2008, trú ở xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng), nạn nhân mất tích sau khi bị nước cuốn trôi trong lúc tắm sông cùng bạn vào chiều 31/5.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km. Sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 31/5, em T cùng hai bạn đến khu vực Bến Thượng, thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy vui chơi và tắm sông. Đến khoảng 16h cùng ngày, hai bạn lên bờ trước, riêng em T tiếp tục ở lại dưới sông và không may bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Sông Lũy đã phối hợp các lực lượng chức năng, người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đội thiện nguyện đã huy động mô tô nước, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Lũy.

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 2/6, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.