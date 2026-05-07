Phát hiện liên tiếp hai thi thể trên sông Thạch Hãn trong buổi sáng

Người dân phát hiện hai thi thể nam, nữ nổi trên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đang xác định danh tính và tìm thân nhân của một nạn nhân.

UBND xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Hậu Kiên.

Lực lượng chức năng xã Triệu Phong hỗ trợ đưa các thi thể lên bờ. Ảnh: H.N.

Theo đó, thi thể này là nữ giới, chưa rõ danh tính, khoảng 40-50 tuổi. Nạn nhân mặc quần ngắn, áo tay dài, màu đen trắng; tay phải có đeo tràng hạt màu nâu. Hiện địa phương này đang tìm kiếm, xác nhận nhân thân của nạn nhân.

Sáng cùng ngày, cũng tại sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Dương Đại Thuận (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) người dân phát hiện thi thể của ông P.H (SN 1968, ngụ xã Triệu Bình) nổi trên sông.

Trước đó, khoảng 14h ngày 6/5, gia đình phát hiện ông H. rời khỏi nhà, không rõ đi đâu, làm gì nên tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ 30 phút 7-5, thì phát hiện thi thể ông H. nổi trên sông. Nguyên nhân các vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tử thi được phát hiện tại Tiểu khu 64, rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng phát hiện thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương và một số vật dụng đi kèm gồm: Hài cốt đội mũ bảo hiểm màu đen; bên ngoài mặc áo khoác màu đen, bên trong mặc áo thun màu trắng; quần jean màu xanh, bên trong mặc quần lót dạng lưới màu trắng; dưới chân có đôi dép xu màu kem.

Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền bạc gắn vòng tròn màu xanh ngọc; có đeo túi xách màu xám, bên trong chứa một số đồ vật cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Qua kiểm tra hài cốt, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 18 đến 45 tuổi, cao khoảng từ 1m56 đến 1m64, thời gian tử vong khoảng trên 1 năm.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Đinh Lê Văn Phú, số điện thoại: 0935.082032 để phối hợp giải quyết.