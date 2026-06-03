Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhận thêm nhiệm vụ mới

  • Thứ tư, 3/6/2026 15:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Nguyễn Duy Ngọc  được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, vừa ký ban hành Quyết định số 18-QĐ/BCĐ về kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Phạm Gia Túc (đã chuyển vị trí công tác, hiện là Phó thủ tướng thường trực Chính phủ).

Theo quyết định, kiện toàn các Ủy viên Ban Chỉ đạo, gồm: Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường; Phó chánh Văn phòng Trung ương Võ Thành Hưng; Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương.

Quyết định cũng nêu rõ, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn thực hiện theo Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 1/10/2024 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo.

Hiện, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ trăn trở khi rời cương vị Bí thư Hà Nội

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, rời cương vị Bí thư Thành ủy vào lúc nhiều công việc đang được triển khai, bản thân vẫn còn những trăn trở.

18:26 8/4/2026

Tiểu sử ông Nguyễn Duy Ngọc, tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

12:18 8/4/2026

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

12:18 8/4/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://tienphong.vn/truong-ban-to-chuc-trung-uong-nguyen-duy-ngoc-nhan-them-nhiem-vu-moi-post1848565.tpo

Theo Trường Phong/Tiền Phong

nguyễn duy ngọc Đỗ Văn Chiến Tô Lâm bộ chính trị ban bí thư chuyển đổi số

  • Đỗ Văn Chiến

    Đỗ Văn Chiến

    Ông Đỗ Văn Chiến là Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Tuyên Quang
    • Học vị, học hàm: Kĩ sư nông nghiệp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý