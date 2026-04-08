Tiểu sử ông Nguyễn Duy Ngọc, tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương

NGUYỄN DUY NGỌC Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Sinh năm 1964 tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (cũ), tỉnh Hưng Yên, nay là xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV - Đại biểu Quốc hội khóa XVI Thạc sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị