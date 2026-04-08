Tiểu sử ông Nguyễn Duy Ngọc, tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương

NGUYỄN DUY NGỌC
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Sinh năm 1964 tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (cũ), tỉnh Hưng Yên, nay là xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thạc sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị
2009-2011
Trưởng công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội
2012
Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44)
3/2013
Phó giám đốc Công an TP Hà Nội
1/2014
Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội
11/2016
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
2017
Được thăng quân hàm Thiếu tướng
8/2018
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
15/8/2019
Thứ trưởng Bộ Công an
1/2021
Được thăng quân hàm Trung tướng
30/1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026
12/2023
Được thăng quân hàm Thượng tướng
3/6/2024
Chánh văn phòng Trung ương Đảng
16/8/2024
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
1/2025
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
11/2025
Bí thư Thành ủy Hà Nội
1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương