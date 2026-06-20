Hai ngày 5 người tử vong do đuối nước ở Lâm Đồng

Chỉ trong hai ngày, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 5 người.

Ngày 20/6, ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Hai nạn nhân là em N.Q.V. (SN 2007) và N.M.Q. (SN 2011), cùng tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa.

Vị trí hai anh em tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 19/6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc hai người mất tích tại một hố nước sâu trên suối Đắk Nông, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố 6, phường Nam Gia Nghĩa và tổ dân phố 1, phường Đông Gia Nghĩa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể của cả hai anh em được tìm thấy dưới chân thác.

Trước đó, chiều 18/6, tại sông Đạ Dâng, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng (Lâm Đồng), anh Đ.M.T. (SN 1989), cùng con trai là Đ.M.N. (SN 2010) và cháu Đ.V.K.P. (SN 2012), cùng trú tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, trong lúc tắm sông thì bất ngờ bị dòng nước lớn từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi.

Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, trưa 19/6, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể hai cha con anh T. Đến sáng 20/6, thi thể nạn nhân cuối cùng cũng được đưa lên bờ, khép lại nhiều giờ tìm kiếm trong đau xót.

Trước đó, tại xã Phúc Thọ Lâm Hà cũng xảy ra đuối nước làm 3 người tử vong, trong đó có 2 cha con.

Từ đầu mùa hè đến nay, chính quyền các cấp và các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Nhiều khu vực sông, suối, ao, hồ nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cũng được đẩy mạnh những vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra.