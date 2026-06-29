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Xã hội

Hai chị em tử vong khi đi câu cá

  • Thứ hai, 29/6/2026 11:18 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sáng 29/6, lãnh đạo Công an xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, hai chị em, Tr.Th.V. (SN 2019) và Tr.D.A. (SN 2021) rủ nhau ra ao gần nhà câu cá.

Trong lúc câu cá, cháu D.A. không may trượt chân rơi xuống nước. Thấy em gặp nạn, cháu V. chạy đến kéo nhưng cũng rơi xuống ao và tử vong.

Đến tối cùng ngày, sau khi đi làm về không thấy hai con ở nhà, anh Tr.V.T. (SN 1992) tổ chức tìm kiếm và cùng người dân phát hiện thi thể hai cháu dưới ao.

Theo chính quyền địa phương, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi cháu D.A. mới khoảng 18 tháng tuổi, mẹ các cháu rời quê đi làm ăn xa, sau đó hai vợ chồng ly hôn. Từ đó đến nay, anh T. một mình nuôi ba con nhỏ và chăm sóc bố mẹ già.

Hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm trong ao gần nhà

Ngày 27/6, thông tin từ UBND xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong.

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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Theo Phú Nguyễn/Tiền Phong

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