Hai chị em tử vong khi đi câu cá

Sáng 29/6, lãnh đạo Công an xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, hai chị em, Tr.Th.V. (SN 2019) và Tr.D.A. (SN 2021) rủ nhau ra ao gần nhà câu cá.

Trong lúc câu cá, cháu D.A. không may trượt chân rơi xuống nước. Thấy em gặp nạn, cháu V. chạy đến kéo nhưng cũng rơi xuống ao và tử vong.

Đến tối cùng ngày, sau khi đi làm về không thấy hai con ở nhà, anh Tr.V.T. (SN 1992) tổ chức tìm kiếm và cùng người dân phát hiện thi thể hai cháu dưới ao.

Theo chính quyền địa phương, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi cháu D.A. mới khoảng 18 tháng tuổi, mẹ các cháu rời quê đi làm ăn xa, sau đó hai vợ chồng ly hôn. Từ đó đến nay, anh T. một mình nuôi ba con nhỏ và chăm sóc bố mẹ già.