Ngày 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng đối với ông Mai Văn Tư - Thành ủy viên, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha nhiệm kỳ 2026-2031, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Thành ủy.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Ông Nguyễn Thành Thuận - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hà Nam - Giám đốc Sở Xây dựng - được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị, bà Cao Thị Huyền Trân - Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Minh Huy - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.