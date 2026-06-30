12 cán bộ là lãnh đạo các ban Đảng và sở, ngành tiếp tục được Thành ủy TP.HCM điều về phường, xã, nhằm kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Sáng 30/6, tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, Thành ủy TP.HCM điều động và chỉ định 12 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan của thành phố về phường, xã, giữ các chức vụ lãnh đạo địa phương.

TP.HCM điều động 12 cán bộ lãnh đạo sở, ngành về làm Chủ tịch, Bí thư phường xã.

Theo đó, ông Lê Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng.

Ông Mai Bá Trước, Thành ủy viên - Phó giám đốc Sở Tài chính, được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội.

Bà Lê Thị Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha.

Ông Đoàn Văn Đồng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa.

Ông Đỗ Phước Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, làm Phó bí thư Đảng ủy phường Long Hương.

Ông Dương Đức Trọng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long.

Ông Nguyễn Kế Toại - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được điều động làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Thới.

Ông Bồ Kỹ Thuật - Phó giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh.

Ông Trần Sĩ Nam - Phó giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hóc Môn.

Theo Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, việc điều động, luân chuyển và tăng cường cán bộ về cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của TP.HCM.

Hiện mô hình tổ chức của các phường, xã của TP.HCM có nhiều điểm khác trước, khối lượng công việc lớn, trong khi đội ngũ tham mưu ở cơ sở còn hạn chế; năng lực đáp ứng tại một số địa phương vẫn chưa đạt yêu cầu.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị HĐND các phường, xã sớm tổ chức kỳ họp để kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND theo quy định.

Đồng thời, các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững quy định, quy chế, xây dựng mối quan hệ công tác với tập thể lãnh đạo, cán bộ tại đơn vị để sớm ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ.

Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, không phù hợp công việc sẽ tiếp tục được sắp xếp.

Bà Tuyết lưu ý với các cán bộ được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường, cần tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Triển khai kịp thời các chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM, bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, thông suốt bộ máy; không để xảy ra khoảng trống trong công việc.