TP.HCM điều động, bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở ngành

TP.HCM điều động, bổ nhiệm và phân công công tác đối với 34 cán bộ lãnh đạo thuộc các sở, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ngày 29/6 chủ trì và công bố, trao quyết định cán bộ ở nhiều vị trí lãnh đạo Sở ngành, địa phương của Thành phố.

Lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định điều động cán bộ đến công tác tại các phường.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Ông Lê Văn Thăng - Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Minh Vân - Phó giám đốc Sở Tài chính, được điều động giữ chức Phó giám đốc Sở Du lịch.

Ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, được điều động làm Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên.

Ông Nguyễn Trọng Hào - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, được điều động đến nhận công tác tại Sở Y tế, để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Ông Ngô Quốc Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ông Phạm Quang Nhật - Phó giám đốc Sở Công Thương, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM.

Ông Nguyễn Việt Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, được điều động làm Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Nhiều lãnh đạo sở, ngành của TP.HCM được trao quyết định bổ nhiệm ngày 29/6.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM, được điều động nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.

Ông Lê Thanh Minh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Vũ - Phó giám đốc Sở Tư pháp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, được điều động nhận công tác tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV, để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Lê Thanh Toàn - Phó giám đốc Sở Tài chính, được điều động giữ chức thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới, giữ chức thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong.

Ông Võ Thành Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

TP.HCM cũng điều động nhiều vị trí đến nhận công tác tại Thành ủy để thực hiện công tác cán bộ.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch TP.HCM điều động 3 phó giám đốc sở về địa phương để giới thiệu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Cụ thể, ông Bồ Kỹ Thuật - Phó giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác tại UBND phường Cầu Ông Lãnh, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Sĩ Nam - Phó giám đốc Sở Xây dựng được điều động nhận công tác tại UBND phường Vĩnh Hội, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Phước Trung - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, được điều động nhận công tác tại UBND phường Long Hương, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Long Hương nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, ông Trương Tiến Triển - Phó trưởng Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM được điều động đến nhận công tác tại UBND phường Phú Thạnh, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND TP.HCM cũng công bố quyết định điều động nhiều vị trí đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, để thực hiện công tác cán bộ. Trong đó, gồm ông Trương Đức Hùng - Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội.

Bà Trương Thị Minh Dung, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh; ông Đặng Huy Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Hương; ông Huỳnh Phi Khánh, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm.

TP.HCM cũng điều động 11 phó giám đốc sở về Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Trong đó gồm bà Lê Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Quốc Đăng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ; ông Tạ Minh Phong - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Kế Toại - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Đặng Thị Tuyết Mai - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Dương Đức Trọng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Mai Bá Trước - Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Hữu Toàn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.