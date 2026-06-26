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Xã hội

Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  • Thứ sáu, 26/6/2026 11:31 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 25/6/2026 bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

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Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Cụ thể, tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (25/6/2026).

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

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Theo Vietnam+

văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm bổ nhiệm cán bộ Trần Anh Tiến

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