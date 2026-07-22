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Xã hội

Một chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh khi cứu 2 người dân bị điện giật

  • Thứ tư, 22/7/2026 11:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phát hiện 2 người dân bị điện giật, Hạ sĩ Kpă Thiêp (Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai) không chút do dự, lập tức lao vào cứu giúp.

Ngày 22/7, Quân đoàn 34 thông tin về hành động dũng cảm cứu người bị nạn của Hạ sĩ Kpă Thiêp thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Theo thông tin từ Quân đoàn 34, Hạ sĩ Kpă Thiêp được đơn vị giải quyết nghỉ phép theo chế độ về thăm gia đình tại quê nhà ở xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) từ ngày 19/7 đến ngày 30/7.

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Hạ sĩ Kpă Thiêp thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Trưa 20/7, trên đường trở về sau buổi lên rẫy phụ giúp gia đình, chiến sĩ Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật ngất xỉu, rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chiến sĩ Kpă Thiêp lập tức lao vào cứu người, bất chấp hiểm nguy.

Nhờ hành động dũng cảm và quyết đoán của anh, 2 nạn nhân bị điện giật đã được cứu sống, hiện sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, Hạ sĩ Thiêp không may bị điện giật, bất tỉnh tại hiện trường. Dù được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, anh đã không qua khỏi.

Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Theo Quân đoàn 34, Hạ sĩ Kpă Thiêp là tấm gương chiến sĩ dũng cảm; sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân. Hành động đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, là tấm gương sáng cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Trước hành động cao đẹp đó, Chủ tịch UBND xã Chư Sê quyết định tặng Giấy khen đối với Hạ sĩ Kpă Thiệp, đồng thời UBND xã Ia Ko cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên truy tặng Bằng khen Hạ sĩ Kpă Thiêp.

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https://vtcnews.vn/cuu-2-nguoi-bi-dien-giat-mot-chien-si-quan-doan-34-o-gia-lai-hy-sinh-ar1030382.html

Nguyễn Gia/VTC News

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