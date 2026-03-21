Đại úy công an ở Khánh Hòa hy sinh

  • Thứ bảy, 21/3/2026 12:13 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trong quá trình truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cái, tỉnh Khánh Hòa, một đại úy công an đã gặp nạn và hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lực lượng và người dân địa phương.

Ngày 21/3, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm. Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Xuân Hải gặp nạn.

Nguyen Xuan Hai anh 1

Hiện trường nơi Đại úy Nguyễn Xuân Hải hy sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 cùng ngày, hai cán bộ Công an xã Diên Lâm là Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995) tổ chức trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng điều khiển bè ra giữa sông để bỏ chạy.

Trước tình huống trên, Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã bơi theo để tiếp cận, ngăn chặn phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, trong lúc bám vào bè giữa dòng nước chảy xiết, đại úy Hải không may bị đuối nước, chìm và mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình cán bộ hy sinh.

Phùng Quang/Tiền Phong

