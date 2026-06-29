Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được giao đất, thu hồi đất

Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được phân cấp thực hiện 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, gồm giao đất, thu hồi đất, phê duyệt bồi thường, đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được phân cấp thực hiện 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Việc phân cấp nhằm tăng tính chủ động cho chính quyền cấp cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư và giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã cũng được quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền; ban hành thông báo thu hồi đất; quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất và phê duyệt phương án cưỡng chế.

Trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND cấp xã được thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất tại khu tái định cư và giá đất để bồi thường trong một số trường hợp theo quy định.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND cấp xã còn được quyết định giá đất cụ thể; thành lập Hội đồng thẩm định giá đất; tổ chức xác định giá đất cụ thể; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm và công nhận kết quả trúng đấu giá đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền.

Đối với quản lý, sử dụng đất, Chủ tịch UBND cấp xã được xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích của cá nhân; chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế; phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân; phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện các dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn và mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Quyết định cũng giao Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trưng dụng đất, xác định mức bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất, phê duyệt phương án cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM cũng như trước pháp luật về kết quả thực hiện.

Định kỳ, Chủ tịch UBND cấp xã phải đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp về UBND TP.HCM thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân cấp; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM về kết quả thực hiện.