Chỉ đạo về giải phóng mặt bằng dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 21:36 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn ngày 30/5 gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Công văn nêu rõ, qua phản ánh của dư luận và nhân dân liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án trên theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trước đó, vào ngày 11/5, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; Công viên công cộng phường Phú Thượng; Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực “phòng khách đô thị”;

Cùng với đó là Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; Khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030 - 2038 hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Luân Dũng/Tiền Phong

