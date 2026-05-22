Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng các dự án cầu vượt sông Hồng trước 30/5

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu 4 địa phương liên quan các dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/5.

Khu vực giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: VTC News.

Sáng 22/5, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan, nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB).

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ rõ, vẫn còn một số đơn vị triển khai chậm, do đó cần tập trung hoàn thành dứt điểm các phần việc còn lại để bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của các dự án không chỉ là giải ngân vốn đầu tư công, mà quan trọng hơn là sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả kết nối hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư xã hội.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu 4 địa phương liên quan các dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trước ngày 30/5.

Đối với một số tuyến giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư và hoàn thành theo đúng mốc tiến độ thành phố giao.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công ngay sau khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng đất đã giải phóng nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

"Người dân đã đồng thuận nhường đất, nhường nhà, phục vụ lợi ích chung thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phải sử dụng hiệu quả quỹ đất, sớm hoàn thiện công trình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, công tác GPMB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, do đó các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường phối hợp và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để bảo đảm các công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã hoàn thành GPMB hoặc đạt tỷ lệ GPMB cao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, 4/7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi đã hoàn thành công tác GPMB.

Dự án cầu Tứ Liên đã GPMB được 61,48/62,51ha, đạt khoảng 98,4% khối lượng; dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 96% khối lượng...

Đối với các tuyến giao thông trọng điểm: Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án đường Tam Trinh và dự án tuyến giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An cũng đã hoàn thành GPMB. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt 99,8% khối lượng...

Dự án đường Vành đai 2,5 có 9 đoạn hoàn thành GPMB; một số đoạn triển khai theo lệnh khẩn cấp đã kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2026.

Hiện nay, dự án này còn 4 đoạn đang triển khai; trong đó, đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đã có 80-85% hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng, UBND phường Khương Đình phấn đấu đạt tiến độ trước ngày 30/6.

Thành phố cũng chủ động chuẩn bị quỹ tái định cư quy mô lớn cho người dân diện thu hồi đất. Theo đó, thành phố bố trí hàng nghìn căn hộ và bố trí đất tái định cư tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, Thiên Lộc, các phường Thượng Cát, Lĩnh Nam, các khu đô thị Kiều Mai, Nam Trung Yên… Phần lớn dự án hiện không có vướng mắc về chính sách GPMB và tái định cư.

Các dự án chiến lược theo Nghị quyết 258 cũng đang được địa phương thúc đẩy, như: Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô và dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Đây được xem là những dự án có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, tái thiết đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới cho Hà Nội trong giai đoạn tới.