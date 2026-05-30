Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng

Ngày 31/5, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, một số nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, cục bộ trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/5 đến ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa vừa, mưa to kèm dông tiếp tục xảy ra, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 1/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa to; Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 30, ngày 31/5

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.