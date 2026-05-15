Trục sông Hồng và Nhật Tân - Nội Bài thành 'xương sống' mới của Hà Nội

Hà Nội xác lập 9 trục động lực phát triển nhằm kết nối các cực tăng trưởng, mở rộng không gian đô thị và hình thành các hành lang kinh tế chiến lược liên vùng.

Theo Quyết định số 2512 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, hệ thống các trục động lực sẽ đóng vai trò “xương sống” kết nối trung tâm Thủ đô với các khu vực phát triển mới, đồng thời mở rộng liên kết giữa Hà Nội với vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Bắc.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng trở thành không gian biểu tượng mới của Thủ đô trong tương lai. Ảnh: VTC News.

Hình thành các hành lang phát triển chiến lược

Trong số các trục động lực mới, tuyến Nhật Tân - Nội Bài/Bắc Thăng Long - Nội Bài được xác định là cửa ngõ đối ngoại quan trọng, giữ vai trò hình thành đô thị phía Bắc và biểu tượng cho sự hiện đại, hội nhập của Hà Nội.

Trong khi đó, trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình kết nối khu vực trung tâm với không gian phát triển mới phía Đông Bắc và sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Dọc tuyến này, Hà Nội định hướng phát triển các đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính, công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao.

Trục Quốc lộ 5/cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tiếp tục giữ vai trò hành lang kết nối Thủ đô với cửa ngõ ra biển và hệ thống cảng biển quốc tế. Không gian dọc tuyến sẽ phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Ở phía Nam, trục Quốc lộ 1A/cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được định hướng trở thành hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với vùng duyên hải và các tỉnh phía Nam. Thành phố dự kiến phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức dọc tuyến.

Đối với khu vực phía Tây, trục Quốc lộ 6/Hà Đông - Xuân Mai sẽ phát triển chuỗi đô thị sinh thái, kết nối trung tâm Hà Nội với đô thị Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Cùng đó, trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì tiếp tục là động lực kết nối trung tâm Hà Nội với Hòa Lạc và Ba Vì. Đây được xem là hành lang phát triển kinh tế tri thức với các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đồng thời là không gian văn hóa - cảnh quan kết nối văn hóa Thăng Long với xứ Đoài.

Quốc lộ 32/tuyến Tây Thăng Long cũng được định hướng trở thành trục hướng tâm quan trọng, kết nối khu vực nội đô với Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ. Dọc tuyến sẽ phát triển các đô thị du lịch, dịch vụ và văn hóa lịch sử.

Ngoài vai trò giao thông và phát triển kinh tế, Hà Nội cũng định hình một số trục không gian mang tính văn hóa - cảnh quan đặc thù.

Trong đó, trục Quốc lộ 21B/Quốc lộ 21C không chỉ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A mà còn được quy hoạch thành trục không gian xanh, kết nối chuỗi di sản của vùng Thủ đô.

Theo định hướng quy hoạch, tuyến này sẽ kết nối nhiều điểm văn hóa, tâm linh lớn như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Sao, Hương Tích và Bái Đính, tạo thành hành lang du lịch - văn hóa liên vùng.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng là “đinh” của quy hoạch

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong quy hoạch lần này là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, được xác định là trục chiến lược của toàn bộ quy hoạch Thủ đô.

Theo định hướng của Hà Nội, đây không chỉ là không gian xanh trung tâm mà còn là hành lang kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị sáng tạo phát triển dọc hai bên sông Hồng.

Thành phố kỳ vọng trục sông Hồng sẽ trở thành không gian biểu trưng cho hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, đồng thời là biểu tượng mới của đô thị hiện đại trong tương lai.

Tuyến đại lộ này cũng đóng vai trò kết nối các tỉnh dọc sông Hồng, hình thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.

Theo giới quy hoạch, việc hình thành đồng thời các trục giao thông chiến lược và hành lang phát triển mới sẽ giúp Hà Nội mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử và tạo nền tảng phát triển liên kết vùng trong nhiều thập niên tới.