Phát hiện loạt gối cầu Vành đai 3 trên cao bị xô lệch

Hà Nội phát hiện nhiều gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) bị xô lệch, trong đó có gối cầu đã trượt hoàn toàn khỏi đá kê, buộc phải chèn gỗ.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) có báo cáo gửi Sở Xây dựng về tình trạng xô lệch một số gối cầu trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long.

Đây là đoạn tuyến đường có chiều dài 5,367 km (phần cầu cạn dài 4,831 km), gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế 100 km/h, được đưa vào khai thác từ năm 2022 với tổng cộng 2.286 gối cầu các loại.

Theo kết quả kiểm tra định kỳ của đơn vị quản lý vận hành là Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội, hiện tượng xô lệch gối cầu được phát hiện tại các trụ P32, P44, P49 và P53. Đáng chú ý, tại trụ P32 có 3 gối cầu được ghi nhận đã trượt hoàn toàn khỏi vị trí đá kê ban đầu.

Sau thời gian khai thác, một số gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đã xuất hiện hiện tượng dịch chuyển khỏi vị trí thiết kế ban đầu.

Ngoài ra, 5 gối cầu khác tại các trụ nêu trên cũng ghi nhận hiện tượng trượt hoặc xoay lệch, làm giảm từ 30% đến 60% diện tích tiếp xúc chịu lực.

Để ngăn chặn nguy cơ chuyển vị dầm gây mất an toàn giao thông, Ban Duy tu đã yêu cầu lực lượng bảo trì tiến hành đóng, chèn các tấm gỗ dày vào những khe hở bị dịch chuyển. Giải pháp tạm thời này giúp giảm tác động va đập lên đầu dầm khi phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua khu vực. Cơ quan chức năng cũng cho biết, kết quả kiểm tra tổng lực trên toàn tuyến cho thấy các vị trí còn lại vẫn ổn định, công trình hiện tại vẫn nằm trong phạm vi khai thác an toàn.

Kiến nghị kích nâng để sửa chữa

Phân tích về nguyên nhân sự cố, các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công cầu nhận định hiện tượng này xuất phát từ đặc tính làm việc của kết cấu dầm bê tông dự ứng lực dưới tác động của tải trọng giao thông và biến động nhiệt độ môi trường, khiến kết cấu dầm cầu có xu hướng co giãn theo thời gian. Tại một số vị trí, bề mặt tiếp xúc giữa gối cầu và bản thép đệm không đồng đều, tạo lực đẩy khiến gối bị dịch chuyển dần ra khỏi vị trí thiết kế.

Nhận định về mức độ ảnh hưởng, các chuyên gia cho biết hiện tại sự cố chưa đe dọa tức thì đến an toàn giao thông do các gối bị lệch vẫn nằm trong phạm vi đáy dầm. Dù vậy, nếu chậm trễ khắc phục, diện tích tiếp xúc chịu tải bị thu hẹp dần sẽ khiến kết cấu chịu lực không đều, gián tiếp phá hủy khe co giãn, làm nứt lan can và tàn phá tuổi thọ công trình. Nguy hiểm nhất là khi gối chịu lực tuột hoàn toàn khỏi đáy dầm, kết cấu thượng tầng có nguy cơ biến dạng lớn, gây mất an toàn nghiêm trọng cho phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Trước mắt, Ban Duy tu đã đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp cho các vị trí xô lệch lớn tại các trụ P32, P44, P49 và P53. Về mặt kỹ thuật, đơn vị thi công sẽ dùng kích thủy lực chuyên dụng nâng hẫng dầm để hiệu chỉnh, đưa gối cầu trở lại vị trí thiết kế ban đầu, đồng thời bổ sung hệ thống chống trượt nhằm hạn chế tái diễn hiện tượng dịch chuyển. Toàn bộ kinh phí xử lý dự kiến được trích từ nguồn dự phòng của gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông hiện tại.

Về phương án lâu dài, Ban Duy tu đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Mai Dịch - cầu Thăng Long, áp dụng các giải pháp chống trượt tương tự như đã triển khai trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch trước đây.

Đơn vị đồng thời cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long vào cuộc phối hợp mổ xẻ, làm rõ nguyên nhân bản chất, từ đó rút kinh nghiệm cốt lõi cho khâu thiết kế các công trình tương tự sau này.