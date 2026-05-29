Những cột trụ cầu Hồng Hà đầu tiên dưới lòng sông Hồng

  • Thứ sáu, 29/5/2026 10:13 (GMT+7)
Sau 6 tháng thi công, hàng loạt cột trụ cầu Hồng Hà (Hà Nội) dần hình thành trên mặt nước và bên bờ sông Hồng. Cây cầu được đầu tư 9.800 tỷ đồng dự kiến hoàn thành quý II/2027.

Cầu Hồng Hà là một trong những công trình giao thông trọng điểm thuộc tuyến đường Vành đai 4 Hà Nội, được khởi công từ ngày 31/10/2025. Với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng, cầu được kỳ vọng tạo ra trục kết nối giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Cầu Hồng Hà có điểm đầu tại xã Ô Diên và điểm cuối là xã Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.
Cầu Hồng Hà và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6 km. Cầu được xây dựng với mặt cắt ngang rộng 24,5 m, thiết kế với 4 làn xe cơ giới và bố trí mỗi bên một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Sau hơn 6 tháng khẩn trương triển khai, công trường xây dựng cầu Hồng Hà dần hình thành loạt cột trụ trên mặt nước và hai bên bờ sông Hồng.

Tiến độ dự án hiện đạt hơn 23% khối lượng hợp đồng, vượt khoảng 3% so với kế hoạch. Kết quả này có được nhờ công trường duy trì thi công liên tục "3 ca, 4 kíp".
Dưới lòng sông Hồng, xà lan và máy móc hoạt động liên tục để thi công móng trụ, trong khi một số trụ cầu chính đã nhô khỏi mặt nước.

Tại một bệ trụ chính giữa sông Hồng, đơn vị thi công đang đóng hệ thống cọc vách thép định vị, trong khi sà lan cẩu xích tải trọng lớn áp sát bệ công vụ tạm để thi công đan lưới thép cốt móng và lắp đặt sàn công tác.
Tại phía bờ sông thuộc xã Ô Diên, nhiều trụ cầu cạn đang dần được đổ bê tông. Trong số 7 cầu vượt sông Hồng khởi công năm 2025, cầu Hồng Hà được đánh giá có tốc độ triển khai nhanh nhất.
Hàng loạt trụ cầu cạn của cầu Hồng Hà đang dần hình thành tại hai bờ sông thuộc xã Ô Diên và xã Mê Linh. Song song đó, đơn vị thi công đúc sẵn hàng chục thanh dầm cầu, chuẩn bị cho công đoạn lắp ráp.
Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Sau khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Tây Bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long.
Cầu Hồng Hà là một phần của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4. Toàn tuyến Vành đai 4 có chiều dài gần 81 km, trong đó phần đi trên cao chiếm hơn 71%, với 3 cầu vượt sông lớn gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng. Cầu Hồng Hà cùng hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Đinh Hà

