Giải phóng mặt bằng 7 cây cầu qua sông Hồng trước 31/3

Cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát và 5 cây cầu trọng điểm qua sông Hồng được cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 31/3.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng tại cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình giao thông trọng điểm.

Công trình thi công cầu Tứ Liên.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận; đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã cam kết; tập trung di chuyển công trình ngầm nổi đáp ứng theo tiến độ thi công 7 cầu qua sông Hồng, hoàn thành trước ngày 31/3b theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, họp với UBND các xã, phường, hướng dẫn, giải đáp các nội dung, quy định mới liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

Đối với cầu Tứ Liên, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề và xã Đông Anh đã cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn trước ngày 31/3.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, UBND xã Đông Anh, Tập đoàn Vingroup khẩn trương rà soát, thống nhất phương án di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đảm bảo tiến độ đề ra, báo cáo UBND TP Hà Nội những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đối với cầu Thượng Cát, UBND xã Thiên Lộc và UBND phường Thượng Cát hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo đúng cam kết, cụ thể UBND xã Thiên Lộc cam kết hoàn thành trước ngày 20/3; UBND phường Thượng Cát cam kết hoàn thành trước ngày 31/3.

Đối với đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Khương Đình, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương theo đề xuất của UBND phường Khương Đình về việc bố trí quỹ đất tái định cư tại ô quy hoạch GS1-1, GS1-2 phường Thượng Cát.

Trên địa bàn phường Thanh Xuân ưu tiên bố trí quỹ đất tại ô đất ĐM2, phường Đại Mỗ để bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án. UBND phường có trách nhiệm thông báo đến các hộ dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại ô đất ĐM2, phường Đại Mỗ; đồng thời cam kết không đề xuất, không phát sinh nhu cầu bố trí quỹ đất tái định cư tại các vị trí khác...