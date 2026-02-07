Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hầm chui gần 800 tỷ trước ngày thông tuyến

  • Thứ bảy, 7/2/2026 11:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng đã hoàn thiện nhiều hạng mục lớn, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.

tuyen ham chui kim dong anh 1

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành hầu hết hạng mục, sẵn sàng thông tuyến. Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng.
tuyen ham chui kim dong anh 2

Vị trí hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương. Ảnh: Google Maps
tuyen ham chui kim dong anh 3

Sáng 6/2, đơn vị thi công đang tiến hành hoàn trả mặt bằng tại khu vực hầm chui cắt qua tuyến đường sắt. Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt, trong khu vực chật hẹp, đồng thời có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua.

tuyen ham chui kim dong anh 4

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.
tuyen ham chui kim dong anh 5

Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn.
tuyen ham chui kim dong anh 6tuyen ham chui kim dong anh 7tuyen ham chui kim dong anh 8tuyen ham chui kim dong anh 9

Toàn bộ hầm chui đã trải thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống chiếu sáng. Hệ thống thoát nước cũng được lắp đặt xuyên suốt tuyến đường, phòng ngừa tình trạng ngập.
tuyen ham chui kim dong anh 10

Đoạn hầm kín dài 140 m đã cơ bản hoàn thiện. Ghi nhận sáng 6/2, một số phương tiện đã di chuyển qua hầm chui Kim Đồng dù đơn vị thi công chưa bỏ rào chắn ở khu vực cửa hầm.
tuyen ham chui kim dong anh 11

Bên trong hầm kín, đơn vị thi công đang tất bật hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để sớm đưa vào hoạt động.
tuyen ham chui kim dong anh 12

Hệ thống thông gió và đèn chiếu sáng đang được thi công đồng bộ bên trong hầm kín.
tuyen ham chui kim dong anh 13

Ghi nhận tại phía đường Đầm Hồng, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục quan trọng để sớm kết nối đồng bộ hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng với tuyến Vành đai 2,5. Hình ảnh cầu L3 vượt sông Lừ sáng 6/2.
tuyen ham chui kim dong anh 14

Tuyến đường đã hoàn thành các hạng mục nền đường, đường ống ngầm và cống thoát nước... Một phần tuyến đường được trải nhựa, đồng thời bổ sung hàng cây xanh, góp phần hoàn thiện cảnh quan.
tuyen ham chui kim dong anh 15tuyen ham chui kim dong anh 16tuyen ham chui kim dong anh 17tuyen ham chui kim dong anh 18

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục trên đường Vành đai 2,5, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng thông tuyến kỹ thuật. Tuyến Vành đai 2,5 được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các quận nội thành như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, góp phần giải tỏa áp lực giao thông tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, vốn là điểm nóng ùn tắc trong giờ cao điểm tại cửa ngõ phía Nam thủ đô.
tuyen ham chui kim dong anh 19

Dự kiến đến ngày 10/2, đoạn Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sẽ thông xe kỹ thuật, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đinh Hà

