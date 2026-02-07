Hầm chui gần 800 tỷ trước ngày thông tuyến

Sáng 6/2, đơn vị thi công đang tiến hành hoàn trả mặt bằng tại khu vực hầm chui cắt qua tuyến đường sắt. Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt, trong khu vực chật hẹp, đồng thời có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua.