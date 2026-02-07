Hầm chui gần 800 tỷ trước ngày thông tuyến

|
Sau hơn 3 năm triển khai, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành hầu hết hạng mục, sẵn sàng thông tuyến. Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng.
|
Vị trí hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương. Ảnh: Google Maps
|
Sáng 6/2, đơn vị thi công đang tiến hành hoàn trả mặt bằng tại khu vực hầm chui cắt qua tuyến đường sắt. Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt, trong khu vực chật hẹp, đồng thời có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua.
|
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.
|
Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn.
|
Toàn bộ hầm chui đã trải thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống chiếu sáng. Hệ thống thoát nước cũng được lắp đặt xuyên suốt tuyến đường, phòng ngừa tình trạng ngập.
|
Đoạn hầm kín dài 140 m đã cơ bản hoàn thiện. Ghi nhận sáng 6/2, một số phương tiện đã di chuyển qua hầm chui Kim Đồng dù đơn vị thi công chưa bỏ rào chắn ở khu vực cửa hầm.
|
Bên trong hầm kín, đơn vị thi công đang tất bật hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để sớm đưa vào hoạt động.
|
Hệ thống thông gió và đèn chiếu sáng đang được thi công đồng bộ bên trong hầm kín.
|
Ghi nhận tại phía đường Đầm Hồng, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục quan trọng để sớm kết nối đồng bộ hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng với tuyến Vành đai 2,5. Hình ảnh cầu L3 vượt sông Lừ sáng 6/2.
|
Tuyến đường đã hoàn thành các hạng mục nền đường, đường ống ngầm và cống thoát nước... Một phần tuyến đường được trải nhựa, đồng thời bổ sung hàng cây xanh, góp phần hoàn thiện cảnh quan.
|
Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục trên đường Vành đai 2,5, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng thông tuyến kỹ thuật. Tuyến Vành đai 2,5 được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các quận nội thành như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, góp phần giải tỏa áp lực giao thông tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, vốn là điểm nóng ùn tắc trong giờ cao điểm tại cửa ngõ phía Nam thủ đô.
|
Dự kiến đến ngày 10/2, đoạn Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sẽ thông xe kỹ thuật, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
