Dự án Vành đai 1 bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu (giao nhau giữa các tuyến Cát Linh - La Thành - Yên Lãng), kết thúc tại nút giao Voi Phục, với tổng chiều dài khoảng 2,274 km và quy mô mặt cắt ngang 50 m. Với tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội nhằm mục tiêu giải quyết bài toán ùn tắc giao thông khu vực nội thành và hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch.
Sau gần một tháng giải phóng mặt bằng và nhanh chóng thi công, tuyến đường rộng lớn chạy dọc dự án dần thành hình. Hàng loạt máy móc thi công đang vận hành không ngừng, đội ngũ công nhân khẩn trương làm việc trên công trường xây dựng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Google Map - Đồ họa: Đinh Hà.
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, tổng diện tích đất thu hồi cho dự án lên tới khoảng 153.341 m², liên quan đến 1.983 hộ dân và tổ chức sinh sống tại các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng.
Dự án được triển khai đồng bộ, đảm bảo hoàn thiện theo đúng quy hoạch với các hạng mục công trình chính gồm: giải phóng mặt bằng; thi công nền đường, mặt đường và các nút giao thông; lắp đặt hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, xây dựng vỉa hè; bố trí tổ chức giao thông cùng với việc di dời các công trình ngầm và trên mặt đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án.
Đơn vị thi công tiến hành lắp đặt cống ngầm chạy dọc tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Đoạn đường Vành đai 1 chạy qua địa bàn phường Láng sau khi san lấp mặt bằng và được trải đá một phần.
Đoạn đường được trải đá tạo mặt bằng ổn định. Người tham gia giao thông những ngày qua đã bắt đầu di chuyển trên tuyến đường dù công trình chưa hoàn thiện.
Những dãy nhà trước đây nằm sâu trong ngõ ngách chật hẹp bỗng chốc nằm ở vị trí mặt tiền thoáng đãng sau khi những dãy nhà cũ được phá dỡ để nhường diện tích cho tuyến đường rộng 50 m.
Người dân sinh sống tại đây tất bật tu sửa, cải tạo những căn nhà bị phá dỡ một phần sau giải tỏa. Sở hữu vị trí vàng nằm trên tuyến giao thông trọng yếu nối liền các khu vực trung tâm Ô Chợ Dừa - Giảng Võ - Láng, mỗi m² đất tại khu vực này được dự đoán có mức giá bán tăng cao, tiềm năng khai thác kinh doanh thương mại tại đây cũng được đánh giá sẽ tăng vượt bậc.
Một phần khu tập thể cũ tại Thành Công trước đây nằm sâu trong ngõ bỗng được ra mặt đường Vành đai 1 sau khi quy hoạch.
"Chúng tôi rất hoan nghênh dự án đường Vành đai 1, gia đình và con cái có 3 căn nhà ở khu vực này đều đã chủ động tháo dỡ một phần căn nhà để chấp hành theo chủ trương bàn giao đất thực hiện dự án. Chúng tôi đang có ý định lắp cửa ra vào mà chưa làm được, nên phải che tạm bằng tấm bạt để tránh gió và bụi bẩn", ông Nguyễn Khắc Bảy và bà Nguyễn Thị Sen (phường Giảng Võ) chia sẻ.
Vết cắt theo mốc giới giải phóng mặt bằng của căn nhà thuộc một cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn phường Giảng Võ. Trong những ngày tới, căn nhà này sẽ được phá dỡ một phần để bàn giao đất thực hiện dự án Vành đai 1.
Điểm cuối của dự án nằm tại nút giao thông trước Đền Voi Phục.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn nước rút sau khi hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch. Theo sự chỉ đạo từ lãnh đạo TP. Hà Nội, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai với lực lượng nhân công và thiết bị tối đa nhằm đảm bảo thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1, đặt nền móng để hoàn thiện toàn bộ dự án trong năm nay.
