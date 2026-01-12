Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn nước rút sau khi hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch. Theo sự chỉ đạo từ lãnh đạo TP. Hà Nội, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai với lực lượng nhân công và thiết bị tối đa nhằm đảm bảo thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1, đặt nền móng để hoàn thiện toàn bộ dự án trong năm nay.