Toàn cảnh công trường cầu Trần Hưng Đạo giá 16.000 tỷ đồng

Tại vị trí nằm giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy, dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công vào tháng 10/2025. Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng . Trong cơ cấu tài chính, TP. Hà Nội thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, giá trị khoảng 8.190 tỷ đồng . Phần còn lại được đầu tư bằng ngân sách thành phố.

Dự án có chiều dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (thuộc phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng); điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (thuộc phường Long Biên và Bồ Đề). Ảnh: Google Maps

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có hạng mục cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp, chia thành hai liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài 1.213 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Toàn tuyến bố trí 3 nút giao.

Sau 3 tháng khởi công, công trường đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại được điều động, triển khai đồng loạt để xây dựng phần cầu chính.

Khu vực ven sông phía phường Bồ Đề bố trí một bãi chứa nguyên vật liệu, máy móc và phương tiện thi công, luôn trong trạng thái sẵn sàng để điều động vào công trường khi cần thiết. Điều kiện thời tiết không mưa và mực nước sông Hồng xuống thấp vào mùa khô tạo thuận lợi cho tiến độ thi công.

Lực lượng công nhân tất bật triển khai những hạng mục đầu tiên của dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Đơn vị thi công đang tập trung xây dựng các hạng mục nền móng, đặc biệt tập trung vào việc đóng cọc khoan nhồi phục vụ trụ cầu ở giữa lòng sông Hồng.

Đội ngũ công nhân tích cực lắp ráp các khung cốt thép cho cọc nhồi có đường kính lớn.

Khi hoàn tất, những khung cốt thép này sẽ được hạ xuống các hố khoan sâu hàng chục mét dưới lòng sông Hồng để tạo nên trụ cầu.

Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện chỉ diễn ra tại khu vực giữa lòng sông Hồng và khu vực bãi bồi ven bờ. Còn các hạng mục đường dẫn vẫn chưa được khởi động do công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai. Trong các phường có dự án đi qua, phường Hồng Hà là địa phương có số hộ dân bị thu hồi đất nhiều nhất khi triển khai dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với hơn 300 trường hợp.

Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn phường của hai dự án thành phần khoảng 44.486,8m²; trong đó 308 hộ gia đình, cá nhân với khoảng 15.350 m²; 5 tổ chức, doanh nghiệp với khoảng 2.340 m²; phần còn lại là đất bãi bồi và đất giao thông hiện hữu.

"Khi biết tin căn nhà của mình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, tôi cảm thấy lo lắng vì nhà tôi không có sổ đỏ, sẽ gặp bất lợi trong việc nhận tiền đền bù. Trong những ngày tới, tôi sẽ tham gia các hội nghị đối thoại của UBND phường Hồng Hà để nắm rõ hơn các chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Nếu việc đền bù và sắp xếp khu tái định cư được thực hiện ổn thỏa, tôi sẵn sàng chấp hành và ủng hộ chủ trương nhường đất xây dựng đại công trình của thành phố", ông Tuấn Đức (người dân sinh sống trong ngõ 695 Bạch Đằng) nói.

Hình ảnh tại phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà). Đây là nơi sẽ có đường dẫn lên cầu Trần Hưng Đạo chạy qua.

Dự án được triển khai thi công trong thời gian 2 năm và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2027. Sau khi đi vào hoạt động, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tạo kết nối cho vùng rộng lớn phía Đông thủ đô.

Sau gần một tháng bàn giao mặt bằng và thi công thần tốc, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1.

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026).

