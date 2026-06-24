Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm Bí thư phường Sài Gòn

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Đồng chí Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn. Ảnh: VOV

Sáng 24/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Thành Chung, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn TS Xây dựng công trình, ThS Kỹ thuật, ThS Quản lý hành chính công, Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở GTVT TP.HCM trước sắp xếp và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 10-2022.

Ngày 19/6, ông được HĐND TP.HCM miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.