Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo sở ngành chủ chốt

TP Huế công bố loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại nhiều sở, ngành và đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Ngày 1/7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Huế về công tác cán bộ.

Lãnh đạo TP Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm. Ảnh: Thanh Hoàng/VTC News.

Theo đó, ông Lê Văn Cường - Phó giám đốc Sở Tài chính TP Huế được điều động đến Sở NN&MT và bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở.

Ông Trần Quốc Thắng - Chánh Văn phòng Thành ủy Huế được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp được điều động đến Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Bà Nguyễn Thị Châu - Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh được điều động đến Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Hoàng Đăng Khoa - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế được điều động đến Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, giữ chức hiệu trưởng nhà trường.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được điều động đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, giữ chức Giám đốc đơn vị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định luân chuyển ông Nguyễn Tấn Trọng - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến công tác tại Đảng ủy xã Quảng Điền, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền được điều động đến Đảng ủy phường An Cựu và được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Dương Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy phường An Cựu được điều động đến Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Loan thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế và được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế. Sau khi ông Nguyễn Đình Đức bị kỷ luật, Sở NN&MT TP Huế ban hành quyết định điều động ông này đến làm chuyên viên tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu. Theo quyết định, thời gian điều động có hiệu lực kể từ ngày 27/5. Ban Thường vụ Thành uỷ Huế trước đó cũng có kết luận về việc thống nhất chủ trương thôi giới thiệu ông Nguyễn Đình Đứ tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Thường vụ Thành uỷ Huế giao Uỷ ban bầu cử thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.