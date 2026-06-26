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Xã hội

Nữ chủ quán tử vong trong vụ cháy quán cà phê

  • Thứ sáu, 26/6/2026 09:52 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Khi đám cháy tại quán cà phê được dập tắt, mọi người phát hiện nữ chủ quán SN 1983 tử vong bên trong phòng ngủ do ngạt khói.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ cháy.

Khoảng 6h ngày 26/6, đám cháy bùng phát tại quán cà phê Parmano (đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, TP.HCM).

Thời điểm xảy ra cháy, quán chưa mở cửa bán hàng. Nhiều người dân đập cửa hô hoán để những người bên trong tháo chạy ra ngoài nhưng không ai bên trong nghe thấy.

Người dân sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập tắt đám cháy.

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Quán cà phê nơi xảy ra vụ cháy.

Kiểm tra quán cà phê, tổ cứu nạn phát hiện bà Nguyễn T.D (SN 1983, chủ quán) tử vong trong phòng ngủ. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Nhiều người dân sống ở đây cho hay, bà D thuê mặt bằng ở đây mở quán bán cà phê được hơn 1 năm. Bên trong hiện trường nhiều tài sản bị cháy và hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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https://cand.vn/nu-chu-quan-tu-vong-trong-vu-chay-quan-ca-phe-post814978.html

Theo M Đức/Công an nhân dân

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