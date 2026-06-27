Hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm trong ao gần nhà

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Người dân tham gia tìm kiếm hai nạn nhân vụ đuối nước. Ảnh: TTXVN.
Danh tính hai nạn nhân là H.L.G.B (8 tuổi) và H.H.P (7 tuổi), cùng trú tại thôn 7 xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, khoảng 14h ngày 26/6, người nhà thấy hai cháu đi chơi lâu không về nên đi tìm.
Khoảng 16h, người nhà phát hiện tại bờ ao của một hộ dân trong thôn (cách nhà khoảng 200 m) có hai đôi dép nên hô hào hàng xóm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến 16h30 phút cùng ngày, người dân tìm được thi thể hai cháu dưới ao.
Qua xác minh ban đầu, trong quá trình đi tắm ao, hai cháu bị đuối nước. Công tác khám nghiệm sơ bộ trên cơ thể hai cháu không có dấu hiệu bị tác động từ ngoại lực, gia đình không yêu cầu mổ tử thi và cam kết không khiếu nại về sau.
Thời gian qua, địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm làm nhiều cháu nhỏ tử vong.
Hiện trong thời gian nghỉ hè, ngành chức năng, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân trông coi, quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không cho các cháu tắm ao, câu cá, bơi lội ở ao, hồ, sông, suối… khi không có sự theo dõi, giám sát của người lớn.
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