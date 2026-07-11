Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 5 học sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra vụ 5 học sinh bị đuối nước ở Lâm Đồng.

5 học sinh bị đuối nước khi tắm tại khu vực đập nước tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hoài Phạm/VTC News.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46 của Thủ tướng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện nêu, ngày 10/7 tại địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng, làm 5 học sinh tử vong.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc này và tiếp tục chủ động, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn đuối nước nêu trên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan quán triệt nghiêm túc công tác phòng, chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền các cấp và người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn.

Đồng thời, khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt một số việc trọng tâm: Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và phụ huynh học sinh.

Đi kèm đó là đẩy mạnh công tác truyền thông về trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các địa phương.

Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.