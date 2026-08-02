Mưa lũ khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích tại Sơn La

Tối 1/8, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị cuốn trôi, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, do trời tối, địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Tối 1/8, trên địa bàn bản Chèo Bau, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị cuốn trôi. Hiện các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, 1 người chưa rõ tung tích. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Gia Phù, chiều 1/8, trên địa bàn xã xảy ra mưa lũ gây thiệt hại về hoa màu và sạt lở đường giao thông.

Đến khoảng 19h, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã nhận được thông tin của nhân dân về việc phát hiện 1 môtô mắc kẹt dưới suối tại khu vực bản Chèo Bau.

Mưa lũ tại tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát.

Đến khoảng 20h, gia đình ông T.A.S, trú tại bản Chèo Bau đến nhận chiếc xe và báo cáo có con gái là cháu T.T.L điều khiển xe máy chở 2 em đi lên nương nhưng chưa trở về. Ngay sau đó, xã đã tăng cường lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến suối và các khu vực lân cận.

Đến khoảng 21h, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu T.T.N tại vị trí cách nơi phát hiện xe máy khoảng hơn 1 km. Đến hơn 22h, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm thi thể của 1 nạn nhân (chưa rõ danh tính). Song do địa hình khu vực suối phức tạp, đi lại rất khó khăn, trời tối nên lực lượng tìm kiếm chưa tiếp cận để đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Gia Phù tiếp tục huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do trời tối, địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phối hợp với các bản thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn và thông tin đến người dân ở các bản để chủ động ứng phó khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra; phân công trực ban cho các thành viên.