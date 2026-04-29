Keppel kiện đối tác Việt ra trọng tài quốc tế vì tiền đất Empire City

Công ty con của Keppel yêu cầu các đối tác gánh toàn bộ khoản truy thu tiền sử dụng đất tại dự án Empire City, đồng thời đòi bồi hoàn nếu phát sinh thiệt hại.

Sau nhiều năm kể từ khi khởi công, Empire City mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 27/4, Keppel cho biết công ty con thuộc sở hữu 100% là Corredance Pte. Ltd. (CD) đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) đối với 3 đối tác gồm Denver Power Ltd, CTCP Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái.

Vụ kiện liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận đầu tư ký ngày 2/3/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ) giữa CD, các đối tác trên và Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (công ty dự án).

Theo Keppel, CD hiện nắm 40% vốn tại công ty dự án - đơn vị được thành lập để phát triển các dự án nhà ở và khu phức hợp tại khu lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM).

Dự án này là Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City), do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư, với tổng vốn ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD .

Cuối năm 2025, Keppel cho biết công ty dự án được cơ quan chức năng thông báo phải nộp bổ sung khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất (ALUF), tương đương khoảng 261 triệu USD , đối với các khu đất triển khai dự án. Công ty dự án đã gửi văn bản đề nghị xem xét lại và điều chỉnh mức thu này. Tuy nhiên, các đề nghị hiện vẫn đang trong quá trình xem xét.

Trong đơn kiện, CD cho rằng các đối tác phải chịu trách nhiệm đối với các cam kết và bảo đảm đã đưa ra trong thỏa thuận đầu tư, đặc biệt liên quan đến các phê duyệt pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án.

CD yêu cầu hội đồng trọng tài xác nhận các đối tác (không phải CD, dù trực tiếp hay gián tiếp) phải chịu toàn bộ khoản ALUF, đồng thời bồi hoàn cho CD nếu phát sinh thiệt hại liên quan.

CD khẳng định không có trách nhiệm với khoản tiền sử dụng đất bổ sung này và đã khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng thời sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Keppel cho biết với giá trị ghi sổ hiện tại của các khu đất, khoản đầu tư vào Empire City vẫn được kỳ vọng có lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nếu các đối tác không gánh toàn bộ khoản chi phí nói trên. Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến quan trọng khi cần thiết.

Diễn biến pháp lý này xuất hiện trong bối cảnh Cục Thuế TP.HCM cũng đang triển khai các biện pháp thu hồi nợ đối với chủ đầu tư dự án. Tính đến ngày 26/3, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương ghi nhận tổng nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp lên tới 6.973 tỷ đồng , trong đó hơn 1.648 tỷ đồng đã quá hạn trên 90 ngày.

Cơ quan thuế cũng đã phát thông báo về khả năng tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân - đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc liên doanh - nếu nghĩa vụ tài chính không được hoàn tất sau 30 ngày kể từ đầu tháng 4/2026.

Empire City có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD . Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục để khởi công vào quý IV/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2022 (gồm 4 giai đoạn xây dựng). Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm: Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).

Trên thực tế, dự án mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3/9 lô đất được giao. Do vậy, các giai đoạn tiếp theo cũng chưa thể triển khai, điểm nhấn của dự án này là tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng đến nay vẫn "nằm trên giấy".