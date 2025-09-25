Empire City không đồng ý tiền đất tăng 5.000 tỷ, TP.HCM nói gì?

Chủ đầu tư Empire City nhiều lần kiến nghị về tiền sử dụng đất tăng cao tại dự án Khu phức hợp Tháp quan sát, nhưng Sở Tài chính TP.HCM cho biết chưa có cơ sở giải quyết.

Khu đất dự kiến xây dựng khu phức hợp Tháp Quan sát cao 88 tầng hiện là bãi đất trống, lau sậy mọc um tùm. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM cho biết trong năm nay, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể của 153 dự án trên địa bàn thành phố dự kiến đạt hơn 86.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, mới đây, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - đã có văn bản về việc xin chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Số tiền sử dụng đất của dự án này đã được duyệt khoảng 16.190 tỷ đồng .

Ngay sau đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City), cũng có văn bản đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án này.

Trả lời Tri Thức - Znews, Sở Tài chính TP.HCM cho biết qua quá trình thẩm định và xác định lại giá đất, tổng giá trị tiền sử dụng đất của dự án Khu phức hợp Tháp quan sát (gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) thuộc khu chức năng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã tăng hơn 5.000 tỷ đồng .

Sở cho hay đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị.

"Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư", Sở nêu rõ.

Ngoài trường hợp trên, Hội đồng Thẩm định giá đất khẳng định chưa ghi nhận thêm trường hợp nào khác đang gặp khó khăn do tiền sử dụng đất tăng cao sau thời gian dài gỡ vướng pháp lý.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức xác định giá đất cụ thể của các dự án. Còn về công tác định giá đất, thẩm định giá đất, Sở Tài chính cho biết đến nay, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM không còn tồn đọng hồ sơ phương án giá đất chưa giải quyết.

Dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City) đã triển khai xây dựng một số phân khu và đón cư dân về ở. Riêng hạng mục tòa tháp 88 tầng chưa thể thực hiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City, ngày 20/8, Sở Tài chính TP.HCM đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án.

Trong trường hợp của doanh nghiệp là nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, Lotte Properties HCMC sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 57 Nghị định 31/2021 ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định trên. "Do đó, về nguyên tắc, doanh nghiệp này vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", Sở Tài chính khẳng định.

Trong khi đó, cuối tháng 8, liên danh CTCP Sunshine và Công ty CPĐT Dia đã có văn bản đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Liên quan đến đề xuất này, Sở Tài chính TP cho biết đã thực hiện rà soát và gửi công văn trả lời. đến liên danh về việc chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị.

"Hiện nay, Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của Liên danh CTCP Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư DIA nêu tại Văn bản số 332/SUNSHINE-DIA ngày 25/8/2025", Sở cho biết.

Trong bối cảnh này, trên địa bàn TP.HCM còn một số dự án "đắp chiếu" nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, đặc biệt ở các vị trí trung tâm, "đất vàng".

Trả lời, Sở Tài chính cho hay UBND TP.HCM đã có Quyết định số 400 ngày 31/7 về kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn do Chủ tịch UBND TP.HCM làm Tổ trưởng.

Đến ngày 7/8, UBND TP đã có Kế hoạch số 34 về xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng năm 2025 của TP.HCM mới.

Theo đó, thành phố đã phân nhóm, loại công trình, dự án và giao các thành viên Tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo. Các cơ quan đầu mối chuyên ngành được giao phụ trách thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý vướng mắc, cũng như chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo Tổ công tác đặc biệt.

Từ đó, Tổ sẽ giải quyết vướng mắc, khó khăn của các công trình, dự án được xác định thuộc thẩm quyền của cấp thành phố và chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để kiến nghị giải quyết đối với các công trình dự án được xác định thuộc thẩm quyền của cấp Trung ương.