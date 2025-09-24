Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh dự án Lotte vừa rút lui ở Thủ Thiêm

  • Thứ tư, 24/9/2025 12:20 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm như Eco Smart City, tòa tháp 88 tầng hay 49 lô đất tổng cộng 49 ha chưa được triển khai. Cạnh đó, gần 3.800 căn hộ tái định cư cũng đã bỏ hoang nhiều năm.

dat vang thu thiem anh 1

Cách đây không lâu, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đã có văn bản về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (hiện thuộc địa phận phường An Khánh, TP.HCM). Hiện, Sở Tài chính TP.HCM đang chờ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục chấm dứt dự án từ phía Lotte.
dat vang thu thiem anh 2

Sau 8 năm kể từ khi Lotte ký hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP.HCM, đến nay khu đất này vẫn là bãi đất trống, được quây tôn 4 phía, bên trong cỏ mọc um tùm.
dat vang thu thiem anh 3

Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu đô thị Thủ Thiêm, với tổng diện tích 7,5 ha và số vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD. Lễ động thổ từng được tổ chức vào tháng 9/2022, với kỳ vọng phát triển khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.
dat vang thu thiem anh 4

Tuy nhiên, đến nay khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công. Một trong những nguyên nhân khiến dự án bị đình trệ là vướng mắc trong thủ tục pháp lý. Đến ngày 30/6 vừa qua, dự án mới được phê duyệt tiền sử dụng đất ở mức 16.190 tỷ đồng.
dat vang thu thiem anh 5

Sau khi Lotte bày tỏ mong muốn trả lại khu đất, cuối tháng 8 vừa qua, liên danh CTCP Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia đã có văn bản gửi UBND TP.HCM xin tham gia thực hiện dự án này.
dat vang thu thiem anh 6

Nằm đối diện, khu đất dự kiến xây dựng khu phức hợp Tháp Quan sát cao 88 tầng hiện cũng vẫn là bãi đất trống, lau sậy mọc um tùm. Đây là một phần của dự án Empire City do liên doanh Keppel Land, Tiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital phát triển.
dat vang thu thiem anh 7

Hồi 2022, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án Empire City, đã có văn bản "kêu cứu" vì thủ tục hành chính kéo dài khiến doanh nghiệp chưa thể triển khai các giai đoạn tiếp theo, bao gồm tòa nhà 88 tầng này.
dat vang thu thiem anh 8

Đến đầu năm nay, dự án đã được Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM công bố tháo gỡ. Theo báo cáo cách đây hơn 1 tháng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM kết quả thẩm định giá đất với dự án khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng.
dat vang thu thiem anh 9

Bên cạnh hai dự án nói trên, thời gian tới UBND TP.HCM cũng sẽ đem ra đấu giá 49 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích 49 ha, trong đó có 4 lô đất từng bị bỏ cọc hồi 2021.
dat vang thu thiem anh 10

Những lô đất này được quy hoạch theo nhiều chức năng khác nhau, như khu dân cư, thương mại, dịch vụ, giáo dục, công trình văn hóa...
dat vang thu thiem anh 11

Nếu các lô đất này được đấu giá thành công và triển khai đúng quy hoạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có thêm động lực thu hút các nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong bối cảnh nơi đây sẽ trở thành một phần của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

dat vang thu thiem anh 12

Cách vùng lõi Thủ Thiêm khoảng 2 km, gần 3.800 căn hộ tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng sắp được đưa ra đấu giá sau 4 phiên thất bại. Với lần đấu giá sắp tới, các sản phẩm này sẽ được chuyển thành các căn hộ thương mại.

dat vang thu thiem anh 13

Các căn hộ này nằm trong khu đất rộng 38,4 ha thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, nhằm phục vụ cho nhu cầu của người dân trong khu vực giải tỏa. Gần 3.800 căn này đã được hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn trong tình trạng bỏ hoang. Sau 10 năm, chất lượng nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.
dat vang thu thiem anh 14

Mới đây, một số nhà đầu tư như Bcons và liên danh CTCP Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tham gia đấu giá các căn hộ này.
dat vang thu thiem anh 15

Trước đó, CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) cũng đã gửi văn bản xin tham gia đấu giá và đề xuất phương án phát triển. Các đề xuất này đang được Phòng Đô thị xem xét.
dat vang thu thiem anh 16

Đồng thời, SonKim Land cũng xin chủ trương cho phép tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại nhà ga metro Bến xe Suối Tiên và ga đường sắt Thủ Thiêm.
dat vang thu thiem anh 17

Trước đó, vào cuối tháng 8, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quỹ nhà tái định cư Thủ Thiêm, chia thành 2 khối để đấu giá, trong đó có 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Đây là số căn hộ được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục quản lý tài sản công.
dat vang thu thiem anh 18

Việc chia khối nhằm khắc phục hạn chế từ những lần đấu giá trước, tăng tính cạnh tranh, rút ngắn thời gian triển khai và kỳ vọng giải quyết tình trạng tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm.

