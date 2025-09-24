Cận cảnh dự án Lotte vừa rút lui ở Thủ Thiêm

Trước đó, vào cuối tháng 8, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quỹ nhà tái định cư Thủ Thiêm, chia thành 2 khối để đấu giá, trong đó có 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Đây là số căn hộ được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục quản lý tài sản công.