Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sơn Kim, Sunshine tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

  • Thứ tư, 17/9/2025 11:41 (GMT+7)
  • 31 phút trước

SonKim Land cùng liên danh Sunshine - Đầu tư Dia vừa đăng ký tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm tại phường An Khánh.

Gần 4.000 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm bị bỏ trống suốt nhiều năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, liên danh Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia vừa nộp đề xuất tham gia đấu giá đối với 3.790 căn hộ tái định cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh.

Ngoài ra, CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) cũng đã gửi văn bản tham gia đấu giá 3.790 căn hộ nói trên và đề xuất phương án phát triển. Các đề xuất này đang được Phòng Đô thị xem xét.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng xin chủ trương cho phép tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại Nhà ga metro Bến xe Suối Tiên và Ga đường sắt Thủ Thiêm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quỹ nhà tái định cư Thủ Thiêm, chia thành 2 khối để đấu giá, trong đó có 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Đây là số căn hộ được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục quản lý tài sản công.

Việc chia khối nhằm khắc phục hạn chế từ những lần đấu giá trước, tăng tính cạnh tranh, rút ngắn thời gian triển khai và kỳ vọng giải quyết tình trạng tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM trước đó cũng đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với công năng sử dụng là nhà ở thương mại, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí.

3.790 căn hộ nói trên thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, hoàn thành từ năm 2015. Khu nhà nằm gần trục đường lớn Mai Chí Thọ, cửa ngõ phía đông của TP.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP xác định lại nhu cầu và quyết định chỉ giữ lại 2.924 căn hộ để bố trí tái định cư, đồng thời cho phép bán đấu giá 3.790/5.626 căn để thu hồi vốn Nhà nước.

Trong nhiều năm qua, gần 4.000 căn hộ này đã có ít nhất 4 lần được đem ra đấu giá, nhưng đều không thành công. Nguyên nhân được cho là mức giá khởi điểm cao và chất lượng căn hộ không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Sắp đấu giá gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM giao các sở ngành phối hợp tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, yêu cầu bám sát chỉ đạo và đảm bảo tiến độ.

05:09 21/8/2025

TP.HCM lên kế hoạch đấu giá gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM cho biết đang xây dựng kế hoạch đấu giá gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, đảm bảo chi tiết, khả thi, hướng đến mục tiêu chuyển công năng sang nhà ở thương mại.

16:48 27/3/2025

Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm sắp được đấu giá

3.790 căn hộ tái định cư này được TP.HCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Đến nay, TP đã nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng vẫn không tìm được chủ mới.

18:30 30/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

3790 căn hộ Tp. Hồ Chí Minh SonKim Land Tập đoàn Sunshine

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý