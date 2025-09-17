Sơn Kim, Sunshine tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

SonKim Land cùng liên danh Sunshine - Đầu tư Dia vừa đăng ký tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm tại phường An Khánh.

Gần 4.000 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm bị bỏ trống suốt nhiều năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, liên danh Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia vừa nộp đề xuất tham gia đấu giá đối với 3.790 căn hộ tái định cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh.

Ngoài ra, CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) cũng đã gửi văn bản tham gia đấu giá 3.790 căn hộ nói trên và đề xuất phương án phát triển. Các đề xuất này đang được Phòng Đô thị xem xét.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng xin chủ trương cho phép tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại Nhà ga metro Bến xe Suối Tiên và Ga đường sắt Thủ Thiêm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quỹ nhà tái định cư Thủ Thiêm, chia thành 2 khối để đấu giá, trong đó có 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Đây là số căn hộ được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục quản lý tài sản công.

Việc chia khối nhằm khắc phục hạn chế từ những lần đấu giá trước, tăng tính cạnh tranh, rút ngắn thời gian triển khai và kỳ vọng giải quyết tình trạng tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM trước đó cũng đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với công năng sử dụng là nhà ở thương mại, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí.

3.790 căn hộ nói trên thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, hoàn thành từ năm 2015. Khu nhà nằm gần trục đường lớn Mai Chí Thọ, cửa ngõ phía đông của TP.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP xác định lại nhu cầu và quyết định chỉ giữ lại 2.924 căn hộ để bố trí tái định cư, đồng thời cho phép bán đấu giá 3.790/5.626 căn để thu hồi vốn Nhà nước.

Trong nhiều năm qua, gần 4.000 căn hộ này đã có ít nhất 4 lần được đem ra đấu giá, nhưng đều không thành công. Nguyên nhân được cho là mức giá khởi điểm cao và chất lượng căn hộ không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.