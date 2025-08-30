Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm sắp được đấu giá

  • Thứ bảy, 30/8/2025 18:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

3.790 căn hộ tái định cư này được TP.HCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Đến nay, TP đã nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng vẫn không tìm được chủ mới.

khu do thi thu thiem anh 1

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.
khu do thi thu thiem anh 2

Theo kế hoạch, công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh.
khu do thi thu thiem anh 3

khu do thi thu thiem anh 4

3.790 căn hộ tái định cư này được hoàn thành xây dựng từ năm 2015. Các căn hộ này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
khu do thi thu thiem anh 5

Tuy nhiên, do phần lớn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhận tiền tự tái định cư nên chỉ một vài block có người ở, một số ít được chuyển qua nhà ở thương mại từ lúc mới bắt đầu xây dựng như khu New City của Công ty Thuận Việt, với 1.229 căn hộ.
khu do thi thu thiem anh 6

3.790 căn hộ tái định cư này được TP.HCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng nhưng không ai mua. Từ đó đến nay, TP.HCM tổ chức thêm nhiều đợt đấu giá khác nhưng cũng không tìm được chủ đầu tư cho các căn hộ này. Dự kiến, việc đấu giá lần thứ 5 cho 3.790 căn hộ tái định cư này sẽ được diễn ra trong năm 2025.
khu do thi thu thiem anh 7

Hiện tại, nhiều block nhà, căn hộ tại đây đã xuống cấp.
khu do thi thu thiem anh 8khu do thi thu thiem anh 9khu do thi thu thiem anh 10khu do thi thu thiem anh 11

Cảnh nhếch nhác ở một lối lên lên xuống cầu thang bộ. Trong khi khu vực thang máy chung cư đã lâu không có ai sử dụng, sảnh ngoài rêu phong theo thời gian bỏ hoang, thiết bị phòng cháy chữa cháy hư hỏng.

khu do thi thu thiem anh 12

Trên thực tế, việc TP.HCM tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nguyên nhân chủ yếu là bài toán tài chính. Điều này khiến không doanh nghiệp nào tham gia đấu giá.
khu do thi thu thiem anh 13

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.
khu do thi thu thiem anh 14

Trên thực tế hiện nay, việc huy động số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng là điều không dễ với hầu hết doanh nghiệp bất động sản.
khu do thi thu thiem anh 15

Chưa kể, khu tái định cư này bỏ hoang lâu ngày nên có dấu hiệu xuống cấp. Nếu chuyển sang nhà ở thương mại thì chủ đầu tư phải đóng thêm tiền sử dụng đất nên họ không mặn mà.
khu do thi thu thiem anh 16

Hiện tại, các dự án triển khai trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá bán mỗi m2 thấp nhất cũng từ 150 triệu đồng. Những dự án giáp ranh cũng có giá trên dưới 100 triệu đồng/m2. Nghĩa là mỗi căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70 m2 giá thấp nhất cũng lên đến từ 7 - 10 tỷ đồng. Trong khi tính bình quân mỗi căn hộ tái định cư đang đấu giá chỉ khoảng 2,6 tỷ đồng.
khu do thi thu thiem anh 17khu do thi thu thiem anh 18khu do thi thu thiem anh 19khu do thi thu thiem anh 20

Do xây dựng là căn hộ tái định cư nên thiết kế đã không đẹp mắt, chất lượng không cao cấp, tiện ích thiếu vắng càng khiến các căn hộ tại đây mất giá trị so với các dự án căn hộ thương mại cùng khu vực. Do đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản cho rằng, có tổ chức đấu giá lần thứ 5 trong năm nay thì cũng sẽ khó tìm được nhà đầu tư do căn hộ cũ kỹ, xuống cấp, thiếu tiện ích.

khu đô thị thủ thiêm Tp. Hồ Chí Minh tphcm nhà tái định cư thủ thiêm đấu giá khu tái định cư phường an khánh

