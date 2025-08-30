Tận thấy gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm sắp được đấu giá

Do xây dựng là căn hộ tái định cư nên thiết kế đã không đẹp mắt, chất lượng không cao cấp, tiện ích thiếu vắng càng khiến các căn hộ tại đây mất giá trị so với các dự án căn hộ thương mại cùng khu vực. Do đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản cho rằng, có tổ chức đấu giá lần thứ 5 trong năm nay thì cũng sẽ khó tìm được nhà đầu tư do căn hộ cũ kỹ, xuống cấp, thiếu tiện ích.