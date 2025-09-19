Lotte muốn rút khỏi dự án 900 triệu USD ở Thủ Thiêm

Lotte muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, song Sở Tài chính TP.HCM chưa nhận hồ sơ thủ tục chấm dứt, nên khẳng định công ty vẫn là nhà đầu tư hợp pháp.

Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích gần 7,5 ha. Ảnh: Quỳnh Danh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM cho biết vào ngày 20/8, cơ quan này đã nhận được văn bản số LPHCMC-BD-2025-038 của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Trong đó, công ty có nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, Sở Tài chính cho biết theo quy định pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư 2020, việc chấm dứt phải thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 57, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính vẫn chưa nhận được hồ sơ, thủ tục chấm dứt dự án từ phía Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

"Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", văn bản của Sở Tài chính nêu rõ.

Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (Lotte Eco Smart City) của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) là một trong những dự án có vốn đầu tư lớn tại Khu đô thị Thủ Thiêm, nay thuộc địa bàn phường An Khánh, TP.HCM.

Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn khoảng 900 triệu USD . Lễ động thổ được tổ chức vào tháng 9/2022, nhưng sau gần 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

Thời điểm đó, phía Tập đoàn Lotte cho hay dự án này được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp Lotte Eco Smart City cao 50 tầng.

Giữa tháng 9 vừa năm ngoái, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đã phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc của dự án. Từ đó đến nay, dự án này liên tục được lãnh đạo TP.HCM đốc thúc tháo gỡ vướng mắc.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn ước đạt 65.320 tỷ đồng . Trong đó, 12.720 tỷ đồng đã thực hiện, còn 52.600 tỷ đồng là nguồn thu dự kiến từ 9 dự án bất động sản đã được duyệt giá đất cụ thể.

Đáng chú ý, trong số này, dự án Eco Smart City có tiền sử dụng đất ước tính 16.190 tỷ đồng .