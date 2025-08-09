TP.HCM dự thu hơn 86.000 tỷ đồng tiền đất từ Vingroup, Lotte...

Trong năm nay, TP.HCM dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất của 153 công trình, dự án trên địa bàn, phần lớn đến từ "siêu dự án" của Vingroup, Lotte.

Khu đất tại xã Long Hoà và thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup được duyệt giá đất khoảng 27.317 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả thẩm định giá đất cụ thể các công trình, dự án trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian qua, công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM đã đạt những kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất cho nhà đầu tư và người dân.

Dự kiến năm nay, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể của 153 dự án trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 86.000 tỷ đồng .

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM có 9 dự án đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể với tổng số thu được duyệt là 52.599 tỷ đồng .

Một số dự án được duyệt với nguồn thu lớn như Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (chủ đầu tư Lotte) thuộc khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 16.190 tỷ đồng ; khu đất tại xã Long Hoà và thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (chủ đầu tư Vingroup) với số thu khoảng 27.317 tỷ đồng .

Một số dự án khác cũng được phê duyệt như Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (mở rộng) với số thu 2.689 tỷ đồng ; khu đất 14,8 ha phường An Phú để thanh toán theo hợp đồng BT cho dự án đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc với số thu 3.469 tỷ đồng ; dự án khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ) với số thu 2.222 tỷ đồng .

Ngoài ra, có 2 dự án khác đã trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM với tổng số thu dự kiến là 4.168 tỷ đồng . Trong đó, dự án khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (một phần của dự án Empire City) thuộc khu chức năng số 2b trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng ; dự án Khu phức hợp Sóng Việt (Metropole Thủ Thiêm) thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 168 tỷ đồng .

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, có 23 dự án dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM từ nay đến ngày 31/12, bao gồm 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng , cùng 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị.

Tại Bình Dương (cũ), từ đầu năm đến nay, có 44 hồ sơ được UBND TP.HCM phê duyệt phương án giá đất cụ thể với số tiền thu là 7.485 tỷ đồng . Dự kiến đến cuối năm, khoảng 51 hồ sơ được duyệt với số tiền thu là 7.960 tỷ đồng . Như vậy, tổng số thu dự kiến cả năm là 15.445 tỷ đồng .

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nguồn thu ngân sách từ đất đai các định giá cụ thể của 24 dự án là 1.098 tỷ đồng .

Về kế hoạch đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá khởi điểm.

Cấp xã đang lập quy hoạch 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đang triển khai lấy ý kiến các sở ban ngành đối với góp ý dự thảo báo cáo UBND TP.HCM về chủ trương đề xuất phương án bán đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Tại Bình Dương (cũ), Sở đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và gia hạn sử dụng đất đối với 63 trường hợp, tổng diện tích hơn 754 ha.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức đấu giá 8 khu đất.

Cụ thể, khu đất tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu (cũ) được đưa ra đấu giá 2 lần không thành (do không có người đăng ký tham gia); Khu đô thị đường 3/2 tại phường 10 và 11, TP Vũng Tàu (cũ) đã tổ chức đấu giá thành công, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp tiền; các khu còn lại đang thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá.